習近平晤埃及總統　談雙邊關係與中東局勢　雙方簽多項合作文件

中國國家主席習近平與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）當地時間9月2日上午，在埃及開羅太陽宮舉行會談。塞西為習近平舉行歡迎儀式後，兩國元首就雙邊關係與中東局勢展開深入溝通。



據新華社報道，習近平和夫人彭麗媛乘車抵達太陽宮時，馬隊和禮兵列隊致敬，軍樂團奏迎賓曲，鳴21響禮炮，塞西和夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。

隨後，兩國元首共同登上檢閱台，軍樂團奏中埃兩國國歌。兩國元首分別同對方陪同人員握手致意，兩國元首夫婦步入太陽宮大廳，在兩國國旗前合影。歡迎儀式後，兩國元首舉行會談。

習近平指出，1956年，埃及在阿拉伯和非洲國家中率先同新中國建交。兩國老一輩領導人帶領兩國人民在追求民族獨立、反對帝國主義和殖民主義的道路上並肩奮鬥，淬煉出牢不可破的深厚友誼。70年風雨兼程，培育並見證了中埃兩國關係「平等互信、友好互鑒、和衷共濟、合作共贏」的鮮明特徵。近年來，在兩方共同引領下，中埃全面戰略夥伴關係實現跨越式發展。雙方在實現發展振興、增進人民福祉、捍衛國際公平正義的事業中理念相通、戰略契合。面對變亂交織的國際和地區形勢，兩國要相互支援、深化合作，不斷推進中埃命運共同體建設。

習近平強調，中埃雙方一要堅定相互支持，保持高層交往勢頭，密切各領域各層級交流合作，加強治國理政經驗交流互鑒。

二要推進互利合作，加強發展戰略對接，釋放基礎設施建設、電力、農業、通信技術等傳統領域合作潛能，打造綠色能源、電動汽車、航空航太、數字經濟、現代農業技術等合作新亮點。

三要促進人文交流，全方位拓展文化、教育、科技、衛生、體育等交流合作，擴大人員往來，增進民心相通。

四要強化安全合作，共同打擊跨國犯罪，深化反腐敗國際合作，堅定支持彼此反恐努力，維護兩國共同安全。

五要加強國際多邊協作，進一步密切在聯合國、金磚國家等多邊平臺的協調和配合，攜手推進中阿、中非合作論壇建設，共同反對單邊主義和霸淩行徑，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

2026年9月1日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛抵達開羅國際機場，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。（Reuters）

塞西表示，熱烈歡迎習近平主席在兩國建交70周年之際對埃及進行歷史性的國事訪問。埃中建交以來，兩國關係保持健康穩定發展，各領域合作取得豐碩成果。埃方堅定奉行一個中國原則，致力於推動兩國全面戰略夥伴關係得到更大發展。埃方願同中方一道，密切貿易投資、製造業、基礎設施建設、金融、科技、新能源等領域合作，加強軍事安全交流，密切人員往來，造福兩國人民，助力地區發展繁榮。作為聯合國安理會常任理事國，中國在國際事務中發揮著重要的建設性作用，埃方願同中方在多邊平臺加強協調配合，共同應對全球性挑戰，攜手維護國際公平正義。

兩國元首就中東局勢深入溝通。習近平指出，中方支援地區國家發展睦鄰友好關係，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。

習近平就此提出4點倡議：一是激發地區共同安全的內生動力。堅持中東地區人民自己當家作主，反對外部勢力干涉，支援地區國家加強和平和安全對話，探討域內安全架構重塑，自主掌握前途命運。

二是推進地區共同安全的綜合治理。中東熱點問題多、內在關聯性強，應當探尋綜合解決方案。巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心，任何時候都不應該被忽視和邊緣化。

三是築牢地區共同安全的發展根基。實現中東地區長治久安根本上靠發展。中方願同地區各國一道維護國際航道安全，推進發展合作，促進地區國家利益融合，逐步增進互信、消除衝突滋生土壤。

四是增強地區共同安全的國際協同。聯合國憲章和國際法是處理中東事務的基本遵循。國際社會特別是域外大國要摒棄雙重標準，尊重地區國家主權和領土完整，維護地區安全穩定。要支援聯合國在地區事務上切實發揮作用。

2026年9月1日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛抵達開羅國際機場，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。（Reuters）

塞西表示，埃方高度讚賞中方在中東問題上始終秉持客觀公正立場。埃方致力於推動地區局勢降溫，通過政治途徑化解矛盾衝突，實現地區安全與發展。埃及願繼續同中方加強協調，緩和中東局勢、維護中東穩定，探索地區安全架構。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、人工智慧、經貿、產供鏈合作等領域多項合作文件。雙方發表《中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。訪問期間，雙方還簽署數碼經濟、科技、教育、交通等領域20餘份合作檔。

當天中午，塞西和依緹薩爾在太陽宮為習近平和彭麗媛舉行歡迎宴會。