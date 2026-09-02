克宮：普京或於11月APEC峰會期間　與習近平和特朗普舉行三方會晤

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）9月1日接受國家電視台訪問時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）可能會在11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上舉行三方會晤。



烏沙科夫周二稱，預計俄中美三國領導人都將出席11月舉行的APEC峰會，他說：「屆時他們三人就有可能舉行會晤。」

普京日前表示，目前與烏克蘭的談判進程處於凍結狀態，強調任何談判都應該具備實質內容，又指俄方樂於與特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）合作，形容他們在俄羅斯是受歡迎的人。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）9月1日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）可能會在11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上舉行三方會晤。(資料圖片)

對於美國中情局長拉特克里夫（John Ratcliffe）早前到訪莫斯科，普京表示俄美情報部門之間始終保持接觸，即使在冷戰最艱難的時期也未曾中斷，他又說已指示俄軍大規模打擊烏克蘭能源設施，以回應烏方攻擊俄羅斯的工廠。