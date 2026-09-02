丁薛祥飛抵俄羅斯出席東方經濟論壇　將晤普京

應俄羅斯聯邦政府邀請，中國國務院副總理丁薛祥9月2日飛抵俄羅斯，出席第十一屆東方經濟論壇，期間將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。



據中國外交部消息，第十一屆東方經濟論壇在9月1日至4日在俄羅斯符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）舉行，丁薛祥將出席論壇全會，與俄方領導人舉行中俄投資合作委員會第十三次會議、能源合作委員會第二十三次會議和第八屆中俄能源商務論壇，並會見俄方有關領導人。

2025年6月20日，中國國務院副總理丁薛祥在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京（新華社）

外交部發言人郭嘉昆稱，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中方願以此訪為契機，同俄方一道落實好兩國元首達成的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係高水準發展，共同造福兩國人民。

中方稱期待與各方加強溝通，增進互信，堅持開放合作，共用發展機遇，為促進區域共同振興發展，增進各國人民福祉作出更大貢獻。