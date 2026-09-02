習近平訪埃及　中埃公布21點聯合聲明　總統塞西受邀將訪華

中國國家主席習近平在埃及展開國事訪問，並會晤埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），兩國之後發布《關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，當中談到塞西接受邀請並允諾在方便時訪華。



聯合聲明共列出21個要點，包括兩國元首一致同意在繼續保持高層交往等方面深化全面戰略夥伴關係。

2026年9月2日上午，中國國家主席習近平與埃及總統塞西在埃及開羅太陽宮舉行會談，圖為會談前的歡迎儀式（新華社）

雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定互相支持，中方強調理解尼羅河作為埃及主要生命線的重要意義，以及埃方在維護自身水安全、糧食安全和發展利益方面的合法權利，埃及則強調會繼續堅定恪守一個中國原則。

雙方一致同意擴大兩國旅遊合作，又同意進一步加強執法安全領域合作，共同打擊跨國犯罪，加緊商簽引渡條約。

2026年9月2日上午，中國國家主席習近平與埃及總統塞西在埃及開羅太陽宮舉行會談，圖為習近平和夫人彭麗媛同塞西和夫人依緹薩爾在兩國國旗前合照（新華社）

在中東問題上，聯合聲明指兩國元首重申巴勒斯坦問題是中東問題的核心，應在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題公正、持久解決，建立以1967年6月4日邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的、享有主權的獨立的巴勒斯坦國，兩國元首重申堅決反對以任何理由和名義遷移巴勒斯坦人民的計劃。

聯合聲明並指，習近平邀請塞西訪華，塞西接受邀請並允諾在方便時訪華。