基輔槍戰揭烏克蘭內鬥　俄羅斯暗殺陰謀調查變駁火

烏克蘭國家安全局（SBU）與國防部情報總局（HUR）9月2日在基輔調查俄羅斯暗殺陰謀期間爆發槍戰，3名國防部情報總局成員受傷。烏媒指，事件揭開烏克蘭兩大安全部門之間的罕見武裝衝突。



《基輔獨立報》報道，事發當日早上，SBU人員正調查俄羅斯聯邦安全局（FSB）企圖暗殺俄羅斯志願軍團（RVC）副指揮官卡普盧諾夫（Stepan Kaplunov）的案件，期間遭「烏克蘭國防軍其中一支部隊」武裝攻擊，SBU人員使用武器制止武裝抵抗。

總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）向記者確認，涉事雙方為SBU與HUR。代表卡普盧諾夫的律師博羅夫斯基（Taras Borovskyi）表示，槍戰中有3名HUR成員受傷，兩人情況嚴重，其中一人腿部中槍、動脈斷裂大量失血，另一人重傷留院。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2023年2月17日在慕尼黑安全會議發表視像講話（Reuters）

博羅夫斯基稱，事發前SBU人員在未有法庭搜查令及律師在場下，深夜搜查卡普盧諾夫的公寓。他質疑，若卡普盧諾夫早於8月23日已被拘留，為何9月1日才搜查。他又反駁SBU聲稱阻止暗殺行動是「公關手段」，旨在為非法拘留辯護。據悉，卡普盧諾夫現已獲釋。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已要求兩部門首長公開交代事件，總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）亦呼籲進行「全面且公正的調查」。

報道指，烏克蘭兩大安全部門爆槍戰十分罕見，2022年3月，曾為HUR工作的銀行家基列耶夫（Denys Kireyev）被發現頭部中槍伏屍基輔街頭，布達諾夫2023年曾稱基列耶夫遭SBU人員殺害。