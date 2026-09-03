黃仁勳籲G20勿就「理論危害」制定AI規則

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）9月2日在美國北卡羅來納州舉行的G20科技會議上，呼籲各國不要針對人工智能（AI）的「理論危害」制定監管規則，應聚焦與技術相關的現實問題。



路透社報道，黃仁勳與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一同出席在教堂山（Chapel Hill）舉行的會議。Anthropic共同創辦人布朗（Tom Brown）及OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）亦同日亮相。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

黃仁勳的立場與特朗普政府及其他美國科企高層一致，他們希望減少全球對其迅速擴張業務的監管，或參與規則制定。

報道指，聯邦政府若要求放慢新模型發布，或迫使企業因安全考量調整產品，都可能打擊行業利潤。

特朗普的科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）早前表示，美方目標是說服G20成員避免為AI另訂全新法規，改為針對「新情況」制定規則。