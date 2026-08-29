《時代》2026年百大AI人物　馬斯克、奧特曼上榜　黃仁勳未入列

美國《時代》雜誌（TIME）8月27日公布第4屆TIME 100 AI榜單，表彰全球100名在人工智能（AI）領域最具影響力的人物，其中包括美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）等企業家。然而，被譽為「AI教父」的英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳卻意外落榜。



據《時代》雜誌，除了馬斯克、奧特曼等在AI領域最具影響力的企業家外，還包括Anthropic行政總裁Dario Amodei、亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、阿里巴巴行政總裁吳泳銘等人。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

另外，榜單上也有一些本業不屬AI相關領域的人士，例如荷里活名媛Paris Hilton以及美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

時代雜誌提到，Paris Hilton積極對抗深偽技術，倡議法律保護應要跟上AI技術的快速發展；桑德斯則大力示警AI帶來的風險，他最近提出兩份法案，試圖在全國範圍內暫停建數據中心，以及透過徵稅方式讓政府持有多個AI企業50%的股權。

不過，今年榜單有一個出乎意料的結果，除了黃仁勳未有入列外，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）等大人物也沒有上榜。

美國《時代》雜誌（TIME）2026年8月27日公布第4屆TIME 100 AI榜單，表彰全球100名在人工智能（AI）領域最具影響力的人物。（《時代》雜誌）

雜誌總編輯Sam Jacobs指出，雜誌自3年前首次推出此名單以來，AI技術已從昔日的新奇事，演變成現今人類工作及生活不可或缺的一部份。他形容，過去一年AI領域的發展迅速且充滿分歧，而今年的上榜名單正正反映該領域動盪的現况。