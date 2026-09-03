習近平結束對埃及國事訪問　稱雙方要弘揚平等互鑒對話包容文明觀

中國國家主席習近平9月2日晚結束對埃及的國事訪問。



新華社報道，習近平圓滿結束對埃及國事訪問，離開開羅時，埃及總統塞西夫婦到機場送行。

2日下午，在中共中央政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇蔡奇、中國外長王毅的陪同下，習近平和夫人彭麗媛在埃及總統塞西和夫人依緹薩爾陪同下參觀大埃及博物館。

報道指，習近平和彭麗媛抵達博物館時，塞西夫婦熱情迎接，兩國元首夫婦一同步入展廳，在拉美西斯二世雕像前合影，聽取對博物館和古埃及歷史的介紹，兩國元首夫婦乘扶梯上行，饒有興致地欣賞精美雄渾的石刻造像、銘文柱石、神廟尖頂，然後在觀景台前憑窗遠眺金字塔群，兩國元首步入圖坦卡蒙展廳，觀賞法老王座、黃金面具、皇家戰車等珍貴館藏。

2026年9月2日上午，中國國家主席習近平與埃及總統塞西在埃及開羅太陽宮舉行會談，圖為習近平和夫人彭麗媛同塞西和夫人依緹薩爾在兩國國旗前合照（新華社）

習近平指，中國和埃及同為文明古國和世界遺產大國，兩大文明跨越時空持久雙向奔赴，不斷書寫兩國人民世代友好篇章，雙方要弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，共同推動不同文明包容共存、交流互鑒，為推動構建人類命運共同體匯聚更多文明力量。

塞西表示，古埃及文明和中華文明都擁有的「包容並蓄、多元共生」的特質，同習近平提出的全球文明倡議理念高度契合，埃方願同中方密切人文交流，推動文明互鑒，讓世界更加和諧包容。