特朗普：建議霍爾木茲海峽改名「特朗普海峽」
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日再度提出要更改地名。他在社交平台表示，建議將霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）改名為「特朗普海峽」(Trump Strait)。
特朗普表示，「既然我們（美國）已控制了它（霍爾木茲海峽），我們是不是應該把霍爾木茲海峽改名為特朗普海峽？就像美國本身一樣，它將會比之前任何時候都更加『火熱』！」
白宮官方帳號隨後轉發消息，並附上一張地圖，上面已將霍爾木茲海峽被改名為「特朗普海峽」。
而在特朗普提出為海峽改名之際，伊朗革命衛隊同日宣稱，有兩艘油輪在霍爾木茲海峽航行時觸雷，目前正在燃燒。
特朗普重返白宮以來，掀起新一輪「改名潮」，包括將「安大略湖」（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）以及為墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名。
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