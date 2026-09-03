西班牙休達偷渡危機示威　數千人上街斥政府失職籲「驅逐入侵者」

西班牙北非飛地休達（Ceuta）9月2日有數千名居民上街，抗議馬德里政府處理非法移民危機不力。示威者揮舞西班牙國旗，高呼「休達不出售，休達必須被保衞」，有人舉起標語：「SOS，歐洲，救我們脫離出賣我們的政府。」



路透社報道，示威正值休達日（Ceuta Day），馬德里、巴塞羅那及畢爾巴鄂等多個城市亦有同類集會。7月邊境衝擊事件發生近5周，仍有超過1萬名偷渡者滯留休達，包括無人陪伴的未成年人，部份人在臨時營地，其餘則流落街頭及海灘，觸發近每日的抗議。

45歲教師埃爾南德斯（David Hernandez）說：「政府反應不足、遲緩，更完全失職。我們不能做二等公民，邊境不能被無視。」有示威者要求「驅逐入侵者」，亦有人要求首相桑切斯（Pedro Sanchez）下台。

2026年8月16日，西班牙休達，圖為偷渡者滯留在當地後，搭建簡易庇護所居住在海灘與郊區附近，可見居住環境惡劣。（Reuters）

全國示威由主要反對黨人民黨（PP）主導的市鎮聯會FEMP發起。左翼政府指責右翼利用危機謀取政治利益，地方政策部長托雷斯（Angel Victor Torres）稱：「這不是保衞休達，而是攻擊政府。」

公民組織「Por Ceuta」則發起聯署，要求尊重居民及非法移民人權、有序遣返無權逗留者及加強保安，已獲近65,000人簽署。近日部份示威者曾向El Trampolin海灘臨時營地發動零星襲擊，有摩洛哥公民因向軍方巡邏投擲石頭及玻璃瓶被捕。

西班牙政府已將臨時住宿容量由約500個增至逾3,400個，並部署逾1,600名警員。但地方政府領袖及援助組織仍指不足。慈善機構Sur Acoge總監莫拉萊斯（Juan Miguel Morales）坦言：「中央要撥款，地方要提供空間，這正是我們面對的困局。政府的反應毫無疑問缺乏靈活性。」