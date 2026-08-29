休達居民暴力抗議移民滯留 西班牙政府籲保持冷靜
撰文：聯合早報
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西班牙北非飛地休達的居民抗議大量移民湧入當地後滯留，並與警方發生衝突。西班牙內政部長馬拉斯卡呼籲民眾保持冷靜。
7月下旬至8月，至少6萬名移民在幾天內湧入休達。西班牙政府說，大部分移民現已離開，但仍有數千人流落街頭，露宿海灘。他們的滯留引起當地民眾不滿。
法新社報道，休達近幾日的示威活動愈演愈烈。一些抗議者星期四（8月27日）在移民露宿的海灘上與警方發生衝突，部分抗議者的物品被燒毀。
在同日另一起事件中，有移民向士兵投擲石塊，導致一名士兵受傷，12名摩洛哥移民被捕。消息人士稱，另有兩名摩洛哥移民因襲擊警察被捕。
西班牙內政部長馬拉斯卡星期五（28日）說：「暴力不是解決問題的辦法。我呼籲各方保持冷靜，停止一切形式的暴力，因為暴力無法解決休達面臨的複雜問題。」
西班牙右翼和極右翼政黨要求將所有移民集中遣返。馬拉斯卡則指責他們在休達「煽動仇恨和對抗」。
文章獲得《聯合早報》授權轉載
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