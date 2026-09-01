休達偷渡潮｜意大利與西班牙互相延長邊境管制措施

西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）此前爆發「偷渡潮」，導致關係持續緊張，雙方互相實施邊境管制措施。兩國政府8月31日分別宣布，將管制措施再延長多15日。



意大利當局周一表示，非法移民湧入歐洲大陸的相關風險因素仍然存在，但留意到西班牙當局已與歐盟採取措施應對，預料可於短期內回復正常，故延長邊境管制15日，希望這是最後一次延長措施。

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，延長管制的決定是預防極端分子滲透及維護安全的必要臨時措施，意方將在條件許可下，積極與西班牙及歐盟合作協調，恢復正常通關。

當地時間2025年10月8日，中意政府委員會第12次聯席會議在羅馬舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅同意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）共同出席，聽取雙方成員單位代表匯報並作總結發言。（外交部圖片）

其後，西班牙亦宣布，把對意大利的邊境管制延長多15日，去到本月21日，以作反制。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）對意方的做法表示遺憾，批評有關措施不具實質意義，並強調西班牙一直積極協助處理地中海的難民問題，歐盟成員國之間應展現團結而非互相施加限制。

桑切斯又指，一個與俄羅斯和以色列有關聯的「國際極右翼運動」在社交媒體上發起了一場虛假信息宣傳活動，導致了休達邊境圍欄事件的發生。此舉旨在報復馬德里當局在俄烏戰事中堅定支持烏克蘭，以及在加沙衝突中強烈批評以色列的官方立場。