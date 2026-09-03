美國和委內瑞拉正式簽署石油協議　羅德里格斯：協議締造歷史

美國與委內瑞拉9月2日於委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）舉行簽署儀式，美國能源部長賴特（Chris Wright）與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）一同見證雙方官員簽署總值數百億美元的協議文件。賴特表示，這項協議對委內瑞拉國家變革和人民的拓展機會來說具有歷史性意義。羅德里格斯亦形容，協議締造歷史。



賴特周三在簽署儀式上表示，提高能源產量是「委內瑞拉轉型」的催化劑，也是「改善美國人民、西半球乃至全世界人民生活條件」的關鍵。

羅德里格斯則指，她希望「委內瑞拉和美國於8月28日簽署的關於生產目前儲量為650億桶石油的重要協議」能夠「為美國人民帶來福祉」。

9月2日，委內瑞拉國家石油公司PDVSA執行副總裁喬瓦尼·馬丁內斯和Primavera公司代表曼努埃爾·伊里巴倫在委內瑞拉出席了美國石油巨頭雪佛龍公司與政府官員簽署擴大公司業務協議的儀式。(Reuters)

根據這份為期25年的協議，美國國防部和美國能源公司可獲取委內瑞拉五分之一石油儲存量。委內瑞拉的估計石油蘊含量超過650億桶，兩國計劃將每日的石油產量提高至每日150萬桶。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三在白宮見記者時亦有談及委內瑞拉，他指當地現時並不適合舉行選舉。而羅德里格斯則稱，會在國家準備好的時候舉行總統選舉，惟她未有交代時間表。