馬杜羅還在獄中，委內瑞拉就把自己賣了

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在社交平台Truth Social高調宣佈，美國已與委內瑞拉達成協議，獲得對委內瑞拉已探明石油儲量中超過650億桶的「多數控制權」。

特朗普其後稱：「我要用委內瑞拉石油填滿（美國的）國家戰略石油儲備。由於拜登的所作所為，這些儲備幾乎已經被耗空。補充至滿儲水平的過程很快就會啟動，這是委內瑞拉送給美國人民的一份禮物。」

在特朗普看來，美國和委內瑞拉達成的「世界歷史上最大的石油協議」，能夠確保美國獲得委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的「多數控制權」，且「未讓美國納稅人花費一分錢」。毫無疑問美國又贏了。

世界上怎麼會有如此大的餡餅，正好掉在了美國的鍋裏？

特朗普5月13日於其社交平台「Truth Social」發布貼文，將委內瑞拉標註為「第51個州」。（X@WhiteHouse）

除了特朗普說協議是由國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez ）密切協作達成，協議將通過與私營企業合作完成。其他訊息人們一無所知。

這到底是特朗普釋放出的降低油價的幌子訊息，還是美國式巧取豪奪又進入了一個全新的階段，人們無從知曉。

但種種訊息顯示，美國的確已經控制了委內瑞拉局勢。

2026年3月4日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與美國美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）在首都加拉加斯（Caracas）的米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）一同發表聲明。（Reuters）

2026年1月3日，美軍將委內瑞拉總統馬杜羅控制後押送至紐約。當天下午，委內瑞拉時任副總統羅德里格斯在國家電視台發表全國講話，語氣極其強硬：猛烈譴責美軍行動是野蠻的、帝國主義侵略和非法綁架， 明確稱馬杜羅是委內瑞拉唯一的合法總統，要求美國立即放人。

但是2026年1月4日，情況急轉彎。特朗普當天在從佛羅里達飛往華盛頓途中對記者說：「如果羅德里格斯行事不當，可能面臨比馬杜羅更為沉重的代價。」這是明晃晃的人身威脅，意思是槍還指着馬杜羅的腦袋，但下一個就輪到羅德里格斯。當天晚間，羅德里格斯通過外長發布致美國和世界的公開信。措辭仍保留「主權」「互不干涉」等字眼，但核心訊息已從「譴責侵略」變成了「邀請合作」。

1月5日，羅德里格斯宣誓就任代總統。特朗普得意地透露，魯比奧已與羅德里格斯進行了長時間通話，並稱她基本上願意做我們認為必要的事情，讓委內瑞拉再次偉大。

8月29日，委內瑞拉首都加拉加斯有民眾上街反對特朗普宣佈的石油協議。（網上圖片）

1月29日羅德里格斯簽署石油法改革法案，允許私人和外國資本進入委內瑞拉石油產業。

3月起委內瑞拉政府開始與美方密切合作，釋放數百名政治犯。

4月1日美國財政部將羅德里格斯從制裁清單中移除，委美互開大使館。

5月，馬杜羅核心盟友亞歷克斯·薩博被移交美國受審。

就連特朗普公布的650億桶石油開發協議，羅德里格斯亦在電視講話中為協議辯護，稱將帶來超過1000億美元投資和2090億美元稅收。

羅德里格斯是資深查韋斯主義者、反美民族主義者，她的父親於1976年在獄中身亡，曾遭到親美政府情報人員的審訊。她並理該不是美國精心挑選的代理人，但在馬杜羅被跨境抓到美國後，迫於特朗普政府的威脅，她妥協了，竟然成了對美國馬首是瞻的人。什麼叫貪生怕死，什麼叫人性經不起考驗，羅德里格斯展現得淋漓盡致。

2026年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於晚上抵達北京，國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）亦有隨行訪華。魯比奧在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）早前被美方擄走時身穿的運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。（X@StevenCheung47)

馬杜羅曾稱讚她為「母老虎」（the tigress），如今看來也不過是紙老虎。

特朗普口中的世界最大協議，是美國用槍頂着委內瑞拉的腦袋拿下的。

美國給出的馬杜羅四項罪名是毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪、持有機槍及破壞性裝置陰謀罪。而現如今馬杜羅還在獄中，委內瑞拉石油的控制權就已經通過協議被美國拿到了。

哪裏是馬杜羅犯了毒品槍支罪，不過是馬杜羅強硬的政治立場阻礙了美國。一旦馬杜羅被控制，美國憑藉軍事餘威開始了直接掠奪，石油協議不過是開始。美式霸權在備受挑戰時將其暴力掠奪的一面赤裸裸呈現了出來。

一百多年前，老牌世界霸主英國，控制主要產油國伊朗伊拉克資源的方式是軍事佔領 ，然後扶持傀儡政權 ，簽訂不平等條約 ，最後通過石油公司壟斷開採。如今，美國通過控制委內瑞拉總統的方式恐嚇了一眾委內瑞拉政要，委內瑞拉現政府對美國的言聽計從，本質是美國霸權簡化了殖民掠奪過程的產物。

時代在變，霸權搶劫的強盜本色始終未變。