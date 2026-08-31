美國「奪得」20％委內瑞拉石油：特朗普武力搶油真的成功了嗎？

伊朗戰爭開打剛滿六月，特朗普（Donald Trump）政府雖然已經完全轉向「經濟戰」，但在霍爾木茲海峽控制權的爭奪中也不能不以武力壓制伊朗。8月30日，美軍時隔一個月再次攻擊伊朗目標，打擊了正對霍爾木茲海峽的拉臘克島（Larak）島上的火箭發射器目標。美國中央司令部稱伊朗方面正準備發射火箭到海峽中佈置水雷，而美方上週曾聲言已經完全掃除水雷。

伊朗馬上向約旦美軍基地目標還擊，約旦軍方表示已經成功攔截8枚導彈。

美伊再次交火，布蘭特原油期貨價格再次上升，突破90美元一桶的水平。

不過，根據特朗普上周五（28日）的說法，美國已經同委內瑞拉達成了「世界史上最大的石油協議」，讓美國納稅人不費一分一毫，取得伊朗超過650億桶石油蘊藏（相當於該國蘊藏量的五分之一）的多數控制權，使美國石油蘊藏增加超過一倍（美國石油蘊藏量為440億桶）。他聲言，此舉將會「大幅減低所有美國人的汽油價格，直至遙遠的未來」。

特朗擎8月28日宣稱，美國已經同委內瑞拉達成了「世界史上最大的石油協議」。（Truth Social截圖）

由於伊朗戰爭對於特朗普的最大壓力之一，就是伊朗阻礙霍爾木茲海峽通航推高美國汽油／柴油價格，特朗普在委內瑞拉「搶油」成功，看起來是可以緩減油價的。

但事實真的是如此嗎？

正如多數特朗普的所謂「協議」一樣，這次「搶油」協議的細節並沒有公布。但經過媒體一個週末的查究之後，協議細節漸明。

如何「搶石油」？

特朗普本年1月3日派兵擄走委內瑞拉原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之後，被指背後同美國暗通款曲的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣誓署任總統職務，其後一直配合特朗普政府的政策，不止將委內瑞拉石油出口的收入交由美國政府控制，上月初更在國務卿魯比奧（Marco Rubio）施壓之下開展了與反對派的對話。

圖為2026年7月2日，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，中）與國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez，左）及內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）會見傳媒。（Reuters）

這次的「搶油」協議，其實並非由美國直接取得650億桶的委內瑞拉石油庫存，而是由美國入股一家在巴巴多斯（Barbados）註冊的委內瑞拉石油企業「北美藍色能源合作夥伴公司」（North American Blue Energy Partners，簡稱「NABEP」），再由NABEP取得委內瑞拉17塊油田的50至100年開發權。

根據《華爾街日報》的報道，2022年由拜登（Joe Biden）當局成立、用以支持國安關鍵產業的國防部「戰略資產辦公室」（Office of Strategic Capital）聯同國務院主導了這次協議。國防部將會以「超低行使價權證」（penny warrants）幾乎不花分毫入股NABEP 35%，並且將能擁有以生產成本價格購買其所生產的20％石油的權利。

特朗普其後聲言，這次協議買來的委內瑞拉石油將會用來填補拜登時代和特朗普在伊朗戰爭爆發後都曾經大手釋放的戰略石油儲備。「『注油』程序很快就會開始，這是委內瑞拉送給美國人民的一份禮物。」

不過，雖然委內瑞拉有全球最大的石油蘊藏量（達3030億桶），但其石油生產設施長年欠缺投資、日久失修，其原油生產量已由2010年代初的每日250萬桶跌至今天的大約每日110萬桶，此數連美國自身產量的一成也沒有。

委內瑞拉1965年至2024年的每日原油生產量（Statbase截圖）

無人投資

要發展委內瑞拉的石油資源，就需要石油巨企的大額投資。在特朗普派人擄走馬杜羅之後，Rystad Energy就有分析指出，要讓委內瑞拉石油生產恢復到其70年代、90年代的每日300萬桶以上的水平，需要高達1,830億美元的投資。

特朗普曾經召見美國石油巨企高層來游說他們投資委內瑞拉。然而，羅德里格斯政府前景不明。該國的查韋斯（Hugo Chávez）主義左翼政府向來也有將石油資產收歸國有的傾向。在嚴重的政治風險之下，埃克森美采的CEO當時更曾直接宣稱委內瑞拉是「不可投資的」。

至今也沒有石油企業大舉投資委內瑞拉，最多也只處於談論投資的階段。

至於本來已經一直有在委內瑞拉與該國國營石油公司PDVSA合作開發石油的美國石油企業雪佛龍（Chevron），則預計會在明年底前增加50％的產量－－目前，其在委內瑞拉的原油產量每日大約有26萬桶。

由此可見，特朗普這一次的「搶油」協議，其實並沒有辦法馬上增加委內瑞拉的石油生產，從而達成開始填補美國戰略石油儲備，以至壓低美國汽油價格的目標。

從正面的角度來看，這份協議是美國政府給予石油企業大舉投資委內瑞拉的安全保證。

特朗普的保證

如今跟特朗普政府合作的「北美藍色能源合作夥伴公司」（NABEP），由一名現居倫敦的46歲委內瑞拉商人Alejandro Betancourt控制。Betancourt是2010年代查韋斯掌政後期因政治聯繫而突然變得非常富有的所謂「Bolichicos」一員。他一直困身貪腐醜聞，曾被指控將政府不經招標的發電廠合約價格定高超過100％。

NABEP由一名現居倫敦的46歲委內瑞拉商人Alejandro Betancourt控制。他是2010年代查韋斯掌政後期因政治聯繫而突然變得非常富有的所謂「Bolichicos」一員。（網上圖片）

不過，根據《金融時報》和《華盛頓郵報》的報道，Betancourt是精於經營石油業務的人物，其NABEP在兩年內將其原油生產由每日不足2萬桶的水平急速提升至20萬桶。而且，Betancourt據報亦深得本來由馬杜羅指派主持與外國石油企業交往事務的羅德里格斯的信任。

Betancourt數年前搬到倫敦居住，在西班牙、瑞士和美國都曾面對過洗錢相關的調查。2025年，瑞士當局向倫敦申請將他引渡歸案，導致他一度不能自己離境。但《華盛頓郵報》報道，本年初特朗普政府已經為其案件介入游說瑞士當局，而瑞士當局到5月正式撤銷其引渡申請，其後美國向Betancourt發出簽證，讓他能多次往返美國。

Betancourt在羅德里格斯此前主理石油產業時已經得到了華府的注視。他2019年在美國佛羅里達州面對官司的時候也請過當時特朗普的私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）作為其代表。他與佛羅里達能源大亨兼共和黨金主Harry Sargeant曾一同創辦NABEP（按：後者其後離開該公司），而且也同特朗普的拉丁美洲特別代表Mauricio Claver-Carone有多年關係。

在能源巨企不願大舉投資委內瑞拉的背景之下，Betancourt似乎就變成了特朗普打開委內瑞拉石油產業的另類人選。

2026年1月22日，委內瑞拉卡貝略港，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）在該處擁有一座煉油廠的設施。（Reuters）

目前NABEP每日只生產大約20萬桶石油，並沒有足夠財力投資大舉增產。美國國防部的「入股」也不用美國政府實際出資。因此，這樣的「投資」本身並不能直接解決恢復委內瑞拉石油產能的問題。

特朗普政府的如意算盤大概是希望將NABEP開發的油田，變成由美國政府大部分持有的利益（35％股份再加上20％生產成本買油的權利），從而以美國政府保證其他企業加入投資的安全。NABEP未來可以將其石油開發權以合約方式交給其他石油企業來實際投資和經營，其他石油企業也可以透過入股NABEP來加入相關投資發展項目。

可是，特朗普政府的加持並不能完全去除委內瑞拉的政治和法律風險。

「搶油」的虛實

首先，現任總統羅德里格斯只是因為馬杜羅被擄而上台的署任總統，根據憲法，其任期只得90天，並可獲國會延續90天。問題是，如今其任期已經屆滿，總統和國會都沒有宣布新的選舉日期。

雖然特朗普一直以來對羅德里格斯讚譽有加，但根據委內瑞拉民調，去年獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）依然以超過五成（甚至更高）的支持度大舉領先羅德里格斯的不足兩成。如果不是像2024年明確無誤的選舉造假，羅德里格斯政府很難在選舉中取得勝利。

圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

如今，羅德里格斯政府之所以能夠繼續執政，最大原因就是特朗普的支持。馬查多雖然希望重返委內瑞拉，但特朗普當局一直阻止，至今滯留巴拿馬。而且，如今代表反對派和羅德里格斯政府談判的人物也不屬馬查多一派。

石油投資是以十年計的長期計劃，而特朗普的任期就只剩下兩年多。特朗普的安全保證並不足以讓企業安心投資數以十億計的美元去重返委內瑞拉。

包括馬查多在內的委內瑞拉反對派，長久以來都在爭取美國支持，當然不敢逆特朗普之意。如今他們對於這份「搶油」協議的質疑主要出於如今掌政的還是馬杜羅遺留下來的查韋斯主義政府舊部，而非美國政府「搶奪」委內瑞拉石油本身 。

不過，目前和美國合作的都是羅德里格斯的友好，若然他朝反對派憑選舉上台，他們會不試圖對付像Betancourt之類的人物嗎？

8月29日，委內瑞拉首都加拉加斯有民眾上街反對特朗普宣布的石油協議。（網上圖片）

而且，美國對於這份協議的支持也不是一勞永逸的。拜登時代的總統高級能源安全顧問Amos Hochstein就向美聯社表示，「如果我在下屆政府回到我的舊工作上，他們就需要緊張了。」

對於羅德里格斯而言，這份「搶油」協議亦讓她進一步開罪馬杜羅的支持者和本來支持政府的查韋斯主義者，使她更依賴特朗普政府的支持。

查韋斯主義的一大核心精神就是要將委內瑞拉天然資源的利益收回到委內瑞拉人民手中。特朗普「搶油」協議消息一出，還相信查韋斯主義的左翼組織已經馬上在加拉加斯上街示威，反對美國搶奪委內瑞拉資源。

羅德里格斯其後也被迫發表全國演說，聲明這份協議並沒有像特朗普所說那樣把650億桶石油蘊藏交給美國，而只是吸引外國資金投入的辦法。她聲言這份協議將能吸引1,000億美元的投資，為政府帶來超過2,090億美元的稅收。

羅德里格斯8月30日發表全國演說。（X@delcyrodriguezv）

可是，即使下屆白宮也由共和黨人主持，特朗普此刻的政策也有可能被推翻。美國的拉丁裔民意普遍強調民主，反對羅德里格斯代表的左翼專制政府。如果今天的美國政策是由魯比奧話事的話，美國早就強迫委內瑞拉進行選舉，讓馬查多上台了。

因此，只有特朗普以及羅德里格斯一個在華府、一個在加拉加斯持續執政，這份協議才能對石油企業的投資提供穩定的保證。但前者有任期限制，後者如今理論上已經是在違憲掌權。

另一方面，委內瑞拉的1999年憲法將委內瑞拉的石油、礦物資源訂為國有，不能出售或轉讓。有委內瑞拉出身的哈佛大學教授已在公開批評此刻的「搶油」協議違反委內瑞拉憲法，指責魯比奧和特朗普政府沒有用美國實力去解放委內瑞拉人，而是去同壓迫者同床共枕。

哈佛大學教授Ricardo Hausmann批評：「一個不合法的臨時政府，加上一部不合法的油氣法，根本沒有合法性去達成這項違憲協議。這對所有參與者來說都將是一場慘敗，首當其衝的就是魯比奧。」（X@ricardo_hausman）

當然，憲法問題有很大的爭議空間，但既然憲法如此，又怎樣叫企業放心投資？

於是，對於特朗普這份「搶油」協議，似乎只剩下負面解讀的可能－－那就是，在伊朗戰爭持續將油價維持在高位之際，特朗普只想要一個可以向國內人民交代宣稱勝利的理由。最終到底是否真的能把埋藏地上的委內瑞拉石油及其收益搶到美國手上，只是一個次要問題。