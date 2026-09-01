據報美公司將接管中俄企業委內瑞拉油田　北京：合法權益須得保障

據路透社9月1日引述美國官員消息報道，美國已與委內瑞拉達成協議，美國入資的「北美藍色能源合作夥伴公司」（North American Blue Energy Partners，簡稱NABEP）將接管委內瑞拉多處油田，取代此前中、俄企業營運的相關項目，是特朗普政府對委能源合作新政的重要一環。中國外交部1日回應指，中國在委內瑞拉的合法權益必須得到保障。



路透社報道，NABEP預計將控制委內瑞拉17個石油開發項目，其中14個為新授予項目。在新授予的項目中，5處原由中方企業營運，涉及中石化、中石油、康科特資源有限公司等主體，另有1處為俄羅斯企業營運項目。

8月29日，委內瑞拉首都加拉加斯有民眾上街反對特朗普宣布的石油協議。（網上圖片）

NABEP的實際控製人Alejandro Betancourt表示：「委內瑞拉有豐富的自然資源、勤勞的人名和未開發的潛力，這項交易將釋放這份潛力，惠及委美兩國人民。」

NABEP表示其將擁相關項目的營運控制權，美國政府持有35%股份，享有原油優先採購權（且可以成本價購買20%的原油產量）。同時，白宮稱美國對NABEP董事會擁有否決權，且董事會多數席位必須由美國公民擔任。

2026年5月19日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人郭嘉昆1日稱，注意到有關報道，中方一貫主張國與國之間關係應該按照《聯合國憲章》宗旨和原則處理，國與國之間開展經貿合作應當遵循平等互利、合作共贏原則。

郭嘉昆指「同時我們還要強調，中國和委內瑞拉的合作受到國際法和兩國法律保護，中國在委內瑞拉的合法權益必須得到保障。」

2026年8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室準備發表演說。（Reuters）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周表示，美方已通過政企合作獲得委內瑞拉約640億桶探明石油儲量使用權。

路透社分析，此番美委合作既讓美國深度介入委內瑞拉石油生產與銷售，又直接擠壓中俄長期在當地的能源利益，且還服務於美國地緣與能源經濟佈局。