盧特尼克：特朗普政府擬徵半導體關稅　在美國生產可獲豁免

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月2日表示，特朗普政府正制定向半導體加徵新關稅的計劃，但他指，如果企業承諾在美國生產，就可以獲得豁免。



盧特尼克周三接受財經頻道CNBC訪問時指出，半導體關稅政策將是有針對性，而且經過審慎考量，類似藥品關稅。 他說：「你們將會看到一項有針對性、經過深思熟慮的關稅政策，其基本含義是：如果你在這裏生產，你就不用繳稅。但如果你不在這裏生產，就得做好為進入全球最大市場付費的準備。」

上周，有美媒報道，華府考慮對半導體產品徵收新關稅，對象包括手提電腦、遊戲機和數據中心伺服器等使用晶片的產品。其中一個方案是為各國產品設定不同的關稅稅率和入口配額，並為各國的主要半導體製造商提供針對性指導。

2026年8月27日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮會見傳媒。（Reuters）

特朗普政府一直在加大推行關稅政策，以促進國內製造業發展，減少美國的貿易逆差，並增加聯邦收入和外國投資。