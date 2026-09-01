特朗普高額關稅施壓　通用汽車逆勢加碼投資加拿大力保北美供應鏈

美國對加拿大汽車關稅持續施壓之際，通用汽車（General Motors）正在重新調整加拿大業務的定位。



據路透社8月30日報道，通用汽車加拿大工人批准了一項新的勞資協議。根據協議，通用汽車將在安大略省奧沙瓦工廠投資1.44億加元（約8.14億港元），增加下一代GMC西拉（Sierra）重型貨車生產，同時向加拿大業務投入超過10億加元（約56.5億港元）。

通用奧沙瓦工廠俯拍圖（Reuters）

這筆投資包括此前4月宣布的6.91億加元（約39億港元），用於支持安大略省新型V8發動機生產；此外，通用還計劃投入2.15億加元（約12.15億港元），在聖凱瑟琳斯工廠生產新一代變速器。

通用同時承諾暫不出售或關閉位於安大略省英格索爾的CAMI電動汽車裝配廠。未來，如果通用獲得加拿大武裝部隊相關生產合約，該工廠還可能承擔國防生產任務。

值得一提的是，上述一系列投資均發生在美國對加拿大汽車徵收25%關稅的背景下。特朗普已經表示，從2027年1月1日起，汽車、貨車、汽車零件和鋼鐵的關稅可能提高至50%。汽車製造業也成為美加貿易談判中的重要議題，加拿大方面明確要求貿易協議為本國汽車組裝和零部件產業提供保障。

外媒普遍認為，在關稅壓力不斷增加的情況下，通用繼續向加拿大核心工廠投入資金，核心考量落在產能基礎和產品價值上。

位於加拿大安大略省的奧沙瓦工廠便是其中最典型的案例，目前，通用已經在奧沙瓦恢復輕型貨車（pickup truck）生產。今年6月，該工廠生產了第50萬輛輕型貨車。通用數據顯示，自2020年以來，公司已經向加拿大業務投入約33億加元（約159.7億元人民幣），其中約15億加元（約72.6億元人民幣）投向奧沙瓦工廠。

此次新增下一代GMC Sierra重型貨車生產線，將進一步強化奧沙瓦在通用北美貨車生產體系中的核心地位。

2026款雪佛龍索羅德（Silverado）（雪佛龍官網）

路透社援引巴克萊銀行研究稱，通用最暢銷的貨車——雪佛龍（Chevron）索羅德（Silverado）約17%的產量來自加拿大。加拿大工廠與美國市場之間已經形成成熟的生產和供應鏈協作關係，相關產能涉及工人、設備、零件供應商以及物流網絡。

在這樣的產業基礎上，通用選擇繼續投入，也意味着加拿大工廠承擔的角色正在發生變化。

奧沙瓦重點發展貨車，聖凱瑟琳斯獲得發動機和變速器項目，CAMI則保留生產能力並探索國防訂單。不同工廠的功能更加明確，使得通用可以通過產品和產能調整，降低單一工廠或單一市場變化帶來的影響。

2026年8月19日，美國總統川普宣布暫停對加拿大加徵新關稅三天。圖為無人機拍攝的通用汽車組裝廠外停放的車輛。（Reuters）

這套思路也延伸到通用的美國業務，面對特朗普政府當前推動的美國汽車製造回流戰略，通用表示將持續增加美國本土製造投入，並調整北美工廠之間的生產安排。

對於通用來說，工廠佈局的考量也更加複雜。關稅成本之外，企業還需要計算搬遷和重新建廠的資本投入、供應鏈重組成本、熟練工人儲備，以及一座工廠能夠承擔哪些核心產品。

這也是通用繼續向加拿大投入數十億元的重要原因。一座擁有成熟供應商體系、熟練工人和穩定產品線的工廠，即使面臨更高的跨境關稅，也具備繼續營運的基礎。通過調整生產車型、增加核心零件項目以及拓展其他生產用途，工廠的綜合價值還可以進一步提升。

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與通用類似，其他車企也在重新評估加拿大產能。8月31日，路透社報道稱，豐田和本田可能成為加拿大汽車關稅升級的主要受影響者。

兩家公司合計生產了加拿大超過75%的汽車，其中加拿大生產的車輛分別約佔本田和豐田美國銷量的25%和17%。如果美國最終將相關關稅提高至50%，兩家公司都將面臨重新調整加拿大生產佈局的壓力。

2022年3月16日，在加拿大安大略省阿利斯頓的本田加拿大製造廠，一名員工在裝配線上組裝本田CRV汽車。（Reuters）

從汽車產業來看，美加貿易摩擦正在給已經高度融合的北美產業鏈增加新的變量。

過去，在《美墨加協定》的保護下，美國、加拿大和墨西哥曾建立起成熟的汽車產業分工，零件、發動機、變速器和整車可以在三個國家之間流動，但隨着特朗普政府對於協定的打破，以及關稅水平調整後，不少在北美長期建設的企業，開始需要重新計算跨境生產的成本和風險。

本次針對加拿大業務的重新定位，正是通用率先發起的投資與戰略層面的調整與變化。而將其放大至整個北美汽車產業版圖中，此次調整則進一步印證出，關稅正在推動北美汽車製造體系進入一輪結構性變化。

企業對美國、加拿大和墨西哥的產能安排，將越來越多地圍繞關稅風險、供應鏈安全和工廠自身的戰略價值展開。在此前提下，覆蓋加拿大成熟工廠的去留、美國本土產能的擴張，以及墨西哥生產佈局的全產業鏈調整，都可能成為接下來北美汽車產業重新洗牌的一部分。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】