加拿大中國留學生涉間諜指控被捕　供認收報酬偷拍軍機及機場設施

加拿大安大略省一名中國籍留學生因涉嫌從事間諜活動被美國拘捕。加媒CBC News引述美國聯邦調查局（FBI）刑事起訴文件報道，就讀於滑鐵盧大學的Weiheng Zeng（譯音，曾偉恆），2004年出生，因涉嫌應他認為是中國政府官員的「中國聯絡人」要求，在多倫多和芝加哥的機場拍照，在美國的反間諜調查中被捕。



報道引述FBI的刑事訴狀指，曾偉恆4月在芝加哥奧黑爾機場聯邦快遞停車場，攀上剷車、企圖打開已上鎖的貨車門及貨櫃，遭到監控鏡頭拍下，因而引起美國當局注意。

刑事訴狀還稱，曾偉恆承認收受「中國聯絡人」款項，拍照特定飛機及機尾編號；他指自己相信對方隸屬中國安全部門、二人2024年於中文航空論壇結識。他供稱，二人的通訊每4至5個月由對方寄中國電信SIM卡，對方指示他以華為手機繞過加國網絡直連中國，拍照後銷毀卡與相片。

美國當局於曾偉恆的手機發現一些軍機照片，以及他與他人身穿戰術服裝、手持仿步槍姿態的影像，他供稱僅是愛好航拍、圖中槍械為氣槍。

曾偉恆還稱，去年10月，「中國聯絡人」曾於要求曾偉恆前往多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）的FedEx設施拍照。曾偉恆供稱，當時因被現場工作人員發現，故只能拍攝建築物外部照片，但他隨後仍將照片傳給對方，並獲得約200美元（約1568港元）報酬。

最終，曾偉恆於8月30日從加拿大安大略省經陸路入境美國時，在密歇根州被美方人員拘捕。他起初聲稱前往芝加哥進行一日遊，但接受詢問時說法反覆。他目前被控一項「作出虛假陳述」（making false statements）罪名。

上週，曾偉恆在底特律首次出庭，聯邦檢察官表示他有潛逃風險，並敦促將其羈押。

中國駐渥太華大使館發言人表示，「堅決反對炒作所謂的『中國間諜威脅』以及對中國進行毫無根據的猜測和抹黑。」