內塔尼亞胡：哈馬斯解除武裝前不會撤出加沙　擬撤離巴勒斯坦人

以色列總理內坦亞胡視察加沙地帶後誓言不會撤軍。



法新社報道，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期三（9月2日）在所謂的「黃線」附近說：「我們控制着這片區域。我們不會撤退。我們將堅守這條線。」這條黃線劃分哈馬斯和以色列軍隊控制的區域。

他說：「我們控制加沙地帶60%的地區，而且我們不會停止，因為我們正在日復一日地消滅那些威脅我們的恐怖分子。」

內塔尼亞胡說：「我們正在竭盡全力實現我們的目標，即解除哈馬斯武裝，並使加沙非軍事化。加沙將不再對以色列構成威脅。」

這是自以色列與哈馬斯於去年10月達成停火協議以來，內塔尼亞胡首次訪問加沙。

2026年8月2日，加沙城（Gaza City）民眾為因空襲遇難者舉行葬禮。 （Reuters）

儘管美國斡旋達成停火協議，以色列仍持續對加沙地帶發動襲擊，並進一步推進。以色列堅稱，必須消除哈馬斯的威脅。

內塔尼亞胡面臨10月份的激烈選舉。上個月，哈馬斯表明同意交出武器後，內坦亞胡仍拒絕推進和平計劃下一階段的提議，並誓言在哈馬斯「真正」解除武裝前不會從加沙撤軍。

以色列星期二（1日）稱，以軍和一支巴勒斯坦反哈馬斯民兵在加沙城的一次地面行動中，抓獲哈馬斯內部安全機構的負責人。巴勒斯坦衛生官員稱，這次行動造成四人死亡。

以色列計劃將巴勒斯坦人從加沙地帶撤離

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）星期三在以色列新聞網站Ynet和《新消息報》（Yedioth Ahronoth）聯合舉辦的會議上說，以色列計劃將巴勒斯坦人從加沙地帶撤離，但正在等待美國確定安置地點。

他說：「如果不進行這種移民，加沙問題最終就沒有真正的解決方案。」

2026年7月17日，以色列防長卡茨（右）視察加沙哈馬斯建立的通道。（X@Israel_katz）

卡茨說，以色列政府「已經組織並準備好讓他們撤離，通過海路、空路，以及一切可能的方式」。

過去，類似將加沙居民完全驅逐出當地的提議曾引發強烈反彈，也遭到巴勒斯坦人譴責。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在10月份宣布加沙戰爭停火時，提出針對該地區的20項原則，包括不強迫驅逐任何人。

根據《日內瓦第四公約》，強迫被佔領土上的平民遷移或驅逐是被禁止的行為，並可構成戰爭罪。

文章獲《聯合早報》授權轉載

