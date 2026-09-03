美國「特朗普頭像」1美元硬幣掀違法爭議　無阻開售數小時即售罄

美國鑄幣局9月2日發行印有特朗普（Donald Trump）頭像的1美元硬幣，數小時內線上網站顯示「售罄」。此舉使特朗普成為近百年來首位登上美國貨幣的在世總統，但因聯邦法律禁止貨幣印有在世人物肖像，外界質疑此舉合法性。



該硬幣正面不僅印有特朗普頭像，頭像上方和右側還印有「自由」（LIBERTY）、「我們信仰上帝」（IN GOD WE TRUST）的字樣以及在下方印有「1776-2026」數字。

硬幣反面則是總統徽章，為一隻鷹握著橄欖枝和一束箭，胸前有一面盾牌，喙中銜著一條寫有「合眾為一」（E PLURIBUS UNUM）的旗幟，盾牌上還刻有「250」字樣。鑄幣局指紀念硬幣材質以88.5%銅為主，其餘由鋅、錳、鎳構成。

同時，這款面值1美元硬幣分兩種規格發售：25枚一卷61美元（約478港元），100枚一袋154.50美元（約1208港元）。在開售數小時後，鑄幣局網站便顯示「售罄」。

2026年9月2日，美國鑄幣局發行印有特朗普（Donald Trump）頭像的1美元硬幣，開售數小時後，鑄幣局網站便顯示「售罄」。（U.S. Mint）

此次發行利用法律漏洞，美國聯邦法律禁止紙幣印製在世人物肖像，但被指傳統上未限制在硬幣印製。

特朗普政府則引用在其第一任期內通過的《2020年流通收藏幣重新設計法案》，指法案只禁止在硬幣背面印製在世人物肖像，並未明確禁止在正面印製。

此外，美財政部早前亦規劃發行印有特朗普肖像的250美元紀念鈔，外界認為此次發行紀念硬幣是特朗普推動將自己的肖像放上美國貨幣的第一步。