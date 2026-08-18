特朗普：習近平9月底訪美　我們無像人民大會堂的宴會廳招待來賓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月17日談到訪華行程，他憶述自己在北京見到長城以及人民大會堂等宏偉建築，強調美國也需要類似建築，又指中國國家主席習近平9月底訪美，屆時將邀2000人參加晚宴，抱怨美國沒有像人民大會堂那樣的宴會廳招待來賓，重申建設白宮宴會廳的重要性。



特朗普說：「我們將迎來習主席，我想應是9月24日。我想邀二千人來到晚宴，在美好的夜晚慶祝，但我們只有一個廳，只容納89人，而89人是不行的。」

他還強調自己訪華行程，稱：「當我訪問中國時，我們到訪人民大會堂，一個宏大和美麗的建築，但我們沒有同樣的地方，而我們應該要有。」

特朗普一併批評那些反對興建白宮宴會廳的人對國家「非常不忠誠」，強調宴會廳興建進展順利，並且足夠安全，還是一份送給「下任總統的禮物」，解釋這建築是自己任內修建，餘下任期中用到的時間不多。

美國《政治報》（Politico）引述消息人士指，習近平將在下月23日晚抵達美國，24日在白宮與特朗普會面，並在翌日25日就離開美國，不會出席聯合國大會。