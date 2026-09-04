特朗普暗示或不在福克蘭爭端援英國　批對方未在霍爾木茲問題相助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在9月3日釋出的採訪中，暗示美國或不會在福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭端中援助英國，又批評對方此前未助美方重新開通因伊朗戰爭而遭實際封鎖的霍爾木茲海峽。



英國GB News於3日釋出與特朗普的採訪，他被問到會否在福克蘭群島問題上援助英國時，未有直接回應。

特朗普先談及1982年阿根廷與英國就福克蘭群島問題爆發的戰爭，戰爭以英國重新奪回該島勝利告終。他稱讚英國當年在戰爭表現良好，但現在國力已不如前。

2022年11月15日，福克蘭群島，圖為紀念福克蘭群島戰事結束40年的旗幟被懸掛在墻上。（Getty）

他接着批評英方未有在伊朗戰爭中幫助英國，並質疑：「你們一大部份的石油都來自霍爾木茲海峽，而你們當時卻沒有來幫助我。」

特朗普聲稱他曾向時任英國首相施紀賢（Keir Starmer）求援，但遭對方拒絕。特朗普說：「我確實曾向北約求助，也問過你們的前領導人『為甚麼你們不派幾艘船來』。他說：『我們沒有船（可派遣）』。整件事都頗令人失望。」

阿根廷對福克蘭群島有主權聲索，美國官方目前對該主權歸屬議題保持中立，但實際上承認英國對相關領土的管理權。

2026年8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室準備發表演說。（Reuters）

英媒此前報道，華府可能會反對英國對該群島的主權。特朗普上月也曾暗示，他可能會重新審視美國對福克蘭群島爭端的立場。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）同日表示，他將加強制裁參與福克蘭群島周邊石油項目的公司，增加該國南部的國防資源，並向國會提交一項旨在加強阿根廷應對被稱為「侵犯其主權行為」的法案。