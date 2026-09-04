遊客影相打卡缺德行為嚇怕寺廟　日本京都西來院封殺穿和服人士

日本京都近年面對過度觀光問題困擾，遊客缺德問題更接踵而來。當地祗園地區的著名建仁寺塔頭西來院就在禁止身穿和服等服飾人士進入，強調寺廟不是主題公園。



日本Livedoor News 9月3日報道，西來院鄰近八坂神社等觀光景點，並設有出租和服的商店，不少海內外的遊客穿上租借和服走在街上，身穿和服到寺廟參拜的情況極為普遍。

京都西來院本堂天井的「白龍圖」聞名於世。（Instagram/seiraiin）

不過擁有大約600年歷史的西來院早前禁止穿和服及角色扮演（Cosplay）服裝人士到場的規定，就引起網民的討論。西來院曾在其官方社交平台發文解畫，在該篇已刪除的帖文中，寺方提到過往曾不斷發生為了拍攝而到寺廟的人士影響到其他參拜人士的情況，因此被迫出此下策，強調並非排斥和服或cosplay本身。

京都八坂神社內的舞殿平時舞殿會用來奉納舞蹈等儀式，而到了祇園祭期間，則會供奉三座神轎。（窩日本提供）

帖文當時提到，這些拍攝發燒友除了長時間佔據位置，甚至踏入庭院的白砂、攝影道具撞壞拉門、以及擅自進行書法表演的人士把墨汁滴到榻榻米等情況，形容他們的行為沒有常識。而建仁寺就在官方網站用較為強硬的措辭「本寺並非攝影棚或主題公園等設施」，呼籲遊客遵守規矩。

圖為2025年12月16日，一對情侶身穿和服在京都附近的嵐山觀看景色。（Getty Images）

報道提到，京都市內其他寺廟神社同樣遇到西來院面對的煩惱，一名在東山地區一家寺廟的僧侶認為，參拜人士的質素在新冠疫情過後明顯下降，並形容有些奇葩為了在網上博取流量，就衍生出位的拍攝行為，包括闖入禁區拍照、觸摸或拿起禁止觸摸的東西，形容他們到寺廟的目的是為了滿足他們渴望關注的需求而非參拜。而對當地寺廟而言，就被迫疲於應對這些人士。