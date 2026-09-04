尼泊爾泥石流｜水電廠兩人被困隧道九日　奇蹟獲救生還｜有片

尼泊爾特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道內，兩名工人被困九日後同日獲救生還，是洪災以來首次有被困者活着救出。



據英國廣播公司（BBC）及路透社等傳媒9月4日報道，兩人分別是尼泊爾電力局（NEA）機械工頭Sanjay Shah及機械監督Kabir Maharajan。

救援人員從隧道頂鑽孔，把人吊出地面，在場者鼓掌歡呼；兩人送醫時均戴氧氣罩。努瓦科特縣警察局長Bipin Regmi稱，救援人員在隧道內聽到人聲，醫療隊正趕赴現場。

泥石流於8月26日爆發，冰川崩塌引發洪水湧入特里蘇里河，沿岸多座水電廠隧道被淹。尼泊爾死亡人數已逾1,290人，逾5,000人失踪；尼泊爾當局估計，特里蘇里3A水力發電沿河工區仍有至少557工人下落不明，當中大約115人相信被困在一條主要隧道內，工人來自中國、韓國及印度。

Sanjay Shah的同事Suresh Chaudhari表示，他一直等候消息，相信其他人也能生還。