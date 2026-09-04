光州雙年展「台灣館」風波　韓國：民間自主判斷　與政府立場無關

即將於9月5日開幕的韓國光州雙年展爆發政治風波，在主辦方把「台灣館」改名後，引發台方抗議，及後主辦方恢復「台灣館」名稱，引起中方撤展抗議。中國外交部3日晚上稱向韓方提出嚴正交涉，韓國外交部稱，相關事件與政府的涉台立場無關，韓方尊重「一個中國」的基本立場不變。



韓外交部：民間自主判斷下的決定

韓聯社報道，韓國外交部發言人朴鬥淳3日在例行記者會上強調，韓國政府在涉台問題上的基本立場沒有變化，相關事項是文化藝術領域在民間自主判斷下作出的決定，與韓國政府在涉台問題上的立場無關。他又稱，希望此事不要影響韓中關係以及兩國間的交流與合作。

光州雙年展台灣館（Taiwan Pavilion）宣傳資料。（台灣文化部）

在這次風波中，台方參展時原定使用「台灣館」（Taiwan Pavilion）名稱，後來主辦方將其改為「NTMoFA」，即台灣美術館的英文縮寫，刪去「Taiwan」字樣。此引起台方不滿，在多名策展人和參展藝術家發表聯合聲明後，主辦方8月底決定恢復「台灣館」名稱，引發中方反彈，中國駐韓外交官向光州市政府表達不滿，中國館於8月28日宣布撤展。

韓國光州雙年展展館（韓國觀光公社）

在中國駐韓國大使館3日發聲，強調韓方辦展需遵守韓國對華外交政策後，中國外交部發言人郭嘉昆3日晚上表示，韓國光州雙年展主辦方公然違反一個中國原則，中方已向韓方提出嚴正交涉，希望韓國政府恪守政治承諾，切實負起責任，以實際行動踐行一個中國原則。