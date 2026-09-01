韓國光州少女遭姦殺案開審　檢方求處死刑　5萬人連署促嚴懲

韓國光州5月發生一宗駭人命案，23歲男子張潤基（장윤기，音譯）涉嫌企圖性侵一名17歲女高中生，未得逞後將她殺害，並持刀刺傷前來救援的男高中生。光州地方檢察廳8月31日向法院求處張潤基死刑。檢方指出，被告若重返社會，再犯殺人、性侵等重罪的風險極高，因此請求法院判處極刑。本案預計於9月30日下午2時宣判。



遺屬悲痛遞交5萬人連署書 痛訴：請判最高刑罰

被害女高中生李彩媛（이채원，音譯）的家屬在開庭前，向法院遞交收集高達5萬名市民簽名的「嚴懲陳情書」，並在法院前進行一人示威，強烈要求法庭判處張潤基死刑。遺屬委任律師表示，這宗慘劇不僅讓遺屬及周邊親友承受巨大痛苦，更對整個社會造成嚴重衝擊，唯有嚴懲才能彰顯正義。而張潤基則在最後陳述中稱，對受害者深感抱歉，將用一生來贖罪。

被害女高中生李彩媛的家屬在開庭前，向法院遞交收集高達5萬名市民簽名的「嚴懲陳情書」，並在法院前進行一人示威。（YouTube@KBS News）

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深夜襲擊女高中生還刺傷路人 惡狼竟是連環性侵犯

調查顯示，張潤基於5月5日凌晨，在光州市月桂洞一處偏僻步道，意圖性侵17歲的李姓女高中生未遂並將其殘忍殺害；期間一名17歲男高中生聽到尖叫聲前來救援，亦遭張潤基持刀揮砍受傷。檢方更查出，張潤基在案發前兩天就曾性侵一名越南籍女同事，且在擔任社會服務要員期間，還多次偷拍未成年女性身體，性犯罪惡行累累。

23歲惡狼張潤基遭檢方求處死刑。（YouTube@KBS News）

此外，案情隨後更延燒出警察內部的包庇醜聞。由於張潤基的父親為現職警察，負責主導調查的重案組隊長曾多次向承辦人員關說施壓，強烈要求「不得將案情朝性犯罪方向引導」。警方甚至在進行搜查前，涉嫌私自在張潤基的租屋處湮滅跡證，擅自銷毀性愛充氣娃娃等核心證物，引發社會對於吃案與包庇的強烈撻伐。

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