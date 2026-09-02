颱風科羅旺吹襲日本　明日迎大範圍暴雨　四國4日料有300毫米降雨

據日本氣象廳消息，截至9月2日上午，颱風「科羅旺」（Typhoon Krovanh，又稱第24號颱風）繼續向西北方向移動，逼近沖繩縣和鹿兒島縣奄美大島。受科羅旺影響，3日至4日西日本到東日本大範圍地區將迎來暴雨，青森縣預計將出現局部地區暴雨的情況。四國地區，預計從3日下午至4日晚間24小時內，將面臨300毫米的強降雨。



共同網引述氣象廳報道，颱風「科羅旺」2日在日本以南近乎停滯。預計到4日將靠近南西諸島，移動速度減慢。

日本9月3日（周四）預計將迎來大範圍暴雨：

據日本氣象協會2日報道，預計降雨量最大的時段將從3日（周四）下午開始。

預計24小時降雨量（3日下午6時至4日下午6時）：

四國：300毫米

北九州、南九州、奄美：200毫米

東海、近畿：150毫米

關東甲信、中國：100毫米

據報道，民眾需要特別注意的是持續強降雨的可能性。3日至5日，日本太平洋沿岸（從西到東）可能持續出現大到暴雨。

此外，根據颱風路徑和鋒面移動情況，強降雨可能持續到7日（下周一）左右，總降雨量甚至可能進一步增加。