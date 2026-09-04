波蘭貨車「受困」路軌　列車駛至相撞　300乘客險死還生｜有片

波蘭格但斯克（Gdansk）一個平交道險釀慘劇：一輛貨車疑因司機在判斷現場交通燈號時出現差錯，貨車困在欄杆之間難以前行或後退，結果遭一列載客300人的列車撞上，後段車身當場粉碎。



據英國《太陽報》9月4日報道，事發於9月3日中午約12時30分。閉路電視畫面顯示貨車駛至平交道中間，正想駛過平交道時，前方欄杆已經落下，令汽車無法駛過，同時後方欄杆也落下，令貨車剛好困在欄杆之間，司機試圖前後移動車輛，希望及時離開鐵軌但失敗，隨後後段車身被駛至的列車撞得粉碎。

列車由北部格丁尼亞（Gdynia）開往西部綠山城（Zielona Góra），在利普策站附近停下，乘客自行疏散，當局以巴士接載他們前往特切夫（Tczew）。救護人員之後在現場檢驗貨車司機、列車長及2名乘客共4人，司機其後送院。

波蘭鐵路線路公司（Polish Railway Lines SA）公開閉路電視片段，提醒駕駛者切勿在路軌上等候，若欄杆放下應撞開並立即離開。

波蘭國家鐵路（PKP）強調，火車在任何平交道都有優先通行權，煞車距離可達800米，列車司機發現障礙亦未必能及時停下。