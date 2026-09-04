荷蘭央行以「地緣政治動盪」為由　將86噸黃金儲備從美加搬到英國

荷蘭中央銀行（De Nederlandsche Bank，DNB）表示，已將86噸黃金儲備從美國及加拿大轉移至倫敦，理由是「地緣政治動盪加劇」（increasing geopolitical unrest）。荷蘭央行指，存放在倫敦的黃金儲備比存放在紐約和渥太華的黃金儲備更容易進行交易。該行9月2日（周三）在一份聲明中表示：「這讓DNB在危機情況下，能夠最迅速地部署黃金儲備。」



英國《衛報》引述荷蘭央行行長斯萊彭（Olaf Sleijpen）報道：「通過這一舉措，我們提高了黃金儲備的部署能力。（雖然）我們預計永遠不需要動用這些黃金，但增強我們的韌性和應對能力仍然是必要的。」

2024年7月2日，荷蘭國旗在法國諾曼第（Normandy）卡昂（Caen）升起。（Getty）

荷蘭央行稱，截至2025年底，荷蘭黃金儲備總存量為612.4噸，價值722億歐元（約6579億港元）。

在進行部署前，該銀行31.3%的黃金存放在紐約，19.7%存放在渥太華。

轉移後，紐約和渥太華各佔荷蘭黃金儲備的18.5%。

據報道，存放在倫敦的黃金比例從18.1%增至32.1%。該銀行仍將30.8%的黃金存放在荷蘭國內。

荷蘭央行表示，這次轉移部分透過買賣完成，部分透過實體轉移完成。

荷蘭央行將超過27噸的實體黃金從美國和加拿大運往宰斯特市（Zeist）。

與此同時，同等數量的黃金從澤宰斯特運往倫敦，避免將金條熔化。

聲明稱，這次操作在今年3至8月之間進行。

總部位於巴黎的法國國家黃金交易中心（National Gold Counter）總裁施瓦茨（Laurent Schwartz）表示，各國央行在過去十年間一直在轉移黃金儲備。

他指出：「美國當前的政治環境也可能促使一些央行傾向於選擇在其他地點儲存黃金。」

黃金：2024年8月22日，加納阿克拉（Accra）的一間冶煉廠內，圖為已冶煉好的黃金金條。（Reuters）

施瓦茨認為，倫敦的黃金市場規模最大、流動性最強，因此在危機時期更容易調動資金，「各國央行可以更方便地將黃金借給其他銀行機構。」