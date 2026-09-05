俄羅斯無人機襲烏國安局總部 澤連斯基：俄方直接瞄準局長辦公室
撰文：劉耀洋
出版：更新：
俄羅斯一架無人機9月4日襲擊位於基輔的烏克蘭國家安全局（SBU）總部大樓，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，至少有12人受傷，惟未說明傷者是否位於大樓內。烏克蘭方面稱這是戰事的重大升級，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則指控，俄軍直接瞄準了總部內的局長辦公室，並揚言報復。
路透社4日報道，俄烏戰爭雖持續多年，但烏克蘭政府大樓卻很少會遭到俄方無人機和導彈襲擊中。這次烏克蘭國安局被擊中後，附近地區升起濃煙。
烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）認為，襲擊烏克蘭國家安全局總部是事態的重大升級，需要作出堅定回應，敦促盟友加大對俄羅斯施壓。
澤連斯基事後表示，他已經與國安局代理局長波克拉德（Oleksandr Poklad）通話，指示對方在一切準備就緒後，對俄羅斯方面作出適當和實質的回應，並在可行情況下，實施對等報復行動。
報道指，烏克蘭國安局對烏方至關重要，它曾在俄羅斯境內進行多項旨在破壞俄方戰力及其基建的行動，包括2022年炸毀通往被克里米亞的俄羅斯橋樑，以及於2025年策略代號為「蜘蛛網」行動的無人機襲擊。
俄烏證實美國特使週末到訪 要求停止襲擊活動美媒：特朗普女婿庫什納與特使週末出訪俄烏 冀重啟和談努力特朗普否認彈藥庫存告急 稱將向歐洲追討軍援烏克蘭及北約費用普京罕稱有機會達和平協議 澤連斯基：美談判代表將訪基輔莫斯科