普京罕稱有機會達和平協議 澤連斯基：美談判代表將訪基輔莫斯科
撰文：洪怡霖
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月3日表示，俄烏之間有機會達成結束戰爭的協議，並指包括美國及中國在內的多國已準備支持和平方案。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日稱，美國談判代表將於數日內先後訪問基輔及莫斯科。
路透社報道，普京在海參崴舉行的東方經濟論壇上表示，感謝所有試圖為和解作出貢獻的人，「有沒有機會？在我看來，有。」惟他強調，問題最終必須由衝突相關國家俄羅斯與烏克蘭解決。
澤連斯基在基輔的夜間視像講話中表示，美方代表的訪問初步日期已定，「我們期待在基輔看到美國總統的代表。他們會在莫斯科和基輔分別會面，我們預計未來數日會與他們見面。這非常重要，美國必須繼續扮演積極角色。」
美國總統特朗普（Donald Trump）同日接受GB News訪問時表示，希望看到戰爭及雙方傷亡結束，「我只想看到它結束，我認為我們會做到。」
克宮：普京只會在確認協議成果時與特朗普及澤連斯基會面特朗普：普京不會攻擊北約領土 形容CIA局長訪俄屬「例行公事」特朗普證實CIA局長訪俄 克宮稱未與普京會面俄烏空戰再到十字路口：烏克蘭會敗於特朗普之手嗎？