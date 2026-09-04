普京罕稱有機會達和平協議　澤連斯基：美談判代表將訪基輔莫斯科

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月3日表示，俄烏之間有機會達成結束戰爭的協議，並指包括美國及中國在內的多國已準備支持和平方案。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日稱，美國談判代表將於數日內先後訪問基輔及莫斯科。



路透社報道，普京在海參崴舉行的東方經濟論壇上表示，感謝所有試圖為和解作出貢獻的人，「有沒有機會？在我看來，有。」惟他強調，問題最終必須由衝突相關國家俄羅斯與烏克蘭解決。

2026年9月2日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在吉爾吉斯出席上海合作組織（SCO）峰會期間會面記者。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

澤連斯基在基輔的夜間視像講話中表示，美方代表的訪問初步日期已定，「我們期待在基輔看到美國總統的代表。他們會在莫斯科和基輔分別會面，我們預計未來數日會與他們見面。這非常重要，美國必須繼續扮演積極角色。」

2026年8月27日，烏克蘭總統澤連斯基在摩爾多瓦首都基希訥烏舉行的摩爾多瓦獨立日集會上致詞。 （Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）同日接受GB News訪問時表示，希望看到戰爭及雙方傷亡結束，「我只想看到它結束，我認為我們會做到。」