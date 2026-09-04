特朗普否認彈藥庫存告急　稱將向歐洲追討軍援烏克蘭及北約費用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月3日否認美國因伊朗戰爭而面臨彈藥庫存告急的情況，又指他將向歐洲國家追討美國過去向烏克蘭和北約無償提供、價值數千億美元的軍備和彈藥。



特朗普3日在社交媒體Truth Social發文，稱美國擁有幾乎無限量的中高級彈藥，遠遠超過伊朗戰爭或任何其他戰爭所需的數量。

特朗普稱，美國正以前所未有的規模生產及儲備彈藥，美方將把這些彈藥留給自己使用，而不是出售給其他國家，但很快就會恢復向盟友出售。

圖為美軍2026年6月10日發布的畫面，顯示「米高·梅菲號驅逐艦」（DDG 112）於未知地點發射戰斧巡航導彈。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

他接着批評前總統拜登（Joe Biden），稱後者向烏克蘭免費提供的彈藥數量遠遠超過美國目前在伊朗使用的數量。特朗普稱：「（價值）數千億美元的彈藥被免費提供給烏克蘭和北約......只要當初開口要求，歐洲原本會支付這筆費用，我們現在打算追討回這筆錢。」

美媒《政治報》（Politico）3日報道，美國在拜登執政期間，向烏克蘭提供了數十億美元的軍事援助，特朗普上台後多次對此作出批評。

美國和北約去年制定了「優先烏克蘭需求清單倡議」（Prioritised Ukraine Requirements List, PURL），由歐洲國家出資，向烏克蘭提供美國武器。

2026年8月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，以宣傳其政府的教育政策。（Reuters）

然而，隨着伊朗戰爭爆發，美軍卻被指面臨武器庫存告急的問題。對此，特朗普批評相關報道是百分百錯誤，認為作出相關報道的美國傳媒是叛國者，不想見到國家取勝。