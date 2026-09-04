美媒：特朗普女婿庫什納與特使週末出訪俄烏　冀重啟和談努力

美媒Axios 9月4日（周五）引述美方官員報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）與特使威特科夫（Steve Witkoff）將於本週末前往莫斯科及基輔，就結束俄烏戰爭舉行會談。路透社引述俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）同日較早時候稱，庫什納與威特科夫將於5日（周六）訪問俄羅斯，然後在6日（週日）訪問烏克蘭；克里姆林宮則拒絕對報道置評。



路透社引述塔斯社報道，庫什納與威特科夫上次訪問莫斯科是在今年1月，當時他們在克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）進行長達四個小時的會談。

2026年9月2日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在吉爾吉斯出席上海合作組織（SCO）峰會期間會面記者。（REUTERS）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskv）9月4日表示：「我現在不會發表任何聲明，但一旦這些會面發生，我們會通知你們。」

報道指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）3日曾表示，預計特朗普的代表將在未來數日訪問莫斯科和基輔。

據Axios 報道，假如最終成行，這將是特朗普2025年1月回歸白宮以來，庫什納與威特科夫首度訪問基輔。

據報道，庫什納將於當地時間9月4日（周五）啟程，5日（周六）在克里姆林宮與普京舉行會談，6日（周日）在基輔與澤連斯基舉行會面。

庫什納與威特科夫據報3日在白宮與特朗普舉行會面，討論這次出訪事宜。

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

烏克蘭和美國官員皆表示，他們已就兩人出訪基輔討論了數月之久。