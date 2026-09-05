阿根廷總統重申對福克蘭群島主權 籲英國以「香港模式」移交領土
撰文：劉耀洋
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英國《經濟學人》9月4日釋出阿根廷總統總統米萊（Javier Milei）本週稍早進行的訪問，他重申阿根廷對英控福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）的主權聲索，並建議英國以「香港模式」把該島移交給阿根廷。
米萊在訪問中談及福克蘭群島問題時，特別引用了1984年的《中英聯合聲明》。他表示：「英國對香港就是這樣做，那麼為甚麼不達成協議，讓這些島嶼（福克蘭群島）遲早回歸阿根廷呢？它們是（屬於）我們的。」
米萊訪談中呼籲兩國應尋求共識解決方案，並強調阿根廷人「不相信戰爭」，也不會為了該島而像野蠻人一樣大喊大叫。然而，米萊在訪談釋出當日發表的最新講話中，立場明顯轉趨強硬。
據路透社，米萊4日發表全國講話，稱他將加強制裁參與福克蘭群島周邊石油項目的公司。他特別點名海獅（Sea Lion）油田，該油田位於福克蘭群島島以北約225公里海域，外界估蘊藏17億桶石油，由以色列企業Navitas Petroleum及英國企業Rockhopper Exploration持有。
這2家企業於同日回應稱，公司持有有效的石油開採許可證，不受米萊最新發言影響。
報道指，米萊此前一直傾向於透過外交手段來解決福克蘭群島主權問題，但隨着當地未來幾個月將有更多石油鑽探活動，以及美國總統特朗普（Donald Trump）表態或不在相關問題支持英國，促使米萊採取了更強硬的立場。
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