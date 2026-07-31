阿根廷禁止煽動攻擊國家的外國人入境　不滿世界盃後遭廣泛針對

阿根廷總統米萊（Javier Milei）7月30日簽署了一項緊急法令，允許政府禁止、驅逐或吊銷那些表達「仇恨」或玷污國家象徵的人士簽證。不過，這項法令的合法性已受到專家質疑，尤其是法令並未詳細說明「仇恨」一詞的定義，也未提及移民當局是否會搜查遊客和外國居民的社群媒體記錄。



根據法令，任何外國人如果以口頭或書面形式散布仇恨信息、煽動攻擊阿根廷國家及公民，都將被拒絕入境或驅逐出境，但政治和學術方面的批評言論不受約束。

阿根廷總統府在聲明表示，有關法令是回應近期針對阿根廷及其公民的敵對行為，「鑑於近期針對阿根廷共和國和阿根廷人民的敵對行為，國家政府重申，捍衛國家、公民和國家象徵是不容談判的。」

阿根廷足球隊：Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Argentina players pose for a team group photo before the match. （Reuters）

阿根廷在今年美墨加世界盃決賽中不敵西班牙，社交媒體隨後出現大量針對阿根廷國家足球隊和阿根廷的負面言論。米萊將這種負面輿論，定調為一場旨在抹黑阿根廷的運動，「任何攻擊阿根廷共和國的人都不受歡迎。」