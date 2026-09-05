颱風科羅旺｜鹿兒島縣屋久島500毫米暴雨　發最高級山泥傾瀉警報

日本氣象廳於9月5日（周六）凌晨5時對九州鹿兒島縣屋久島町發布最高級別的山泥傾瀉緊急警報。從4日晚上到5日凌晨，受颱風「科羅旺」（Typhoon Krovanh，又稱第24號颱風）吹襲影響，屋久島町斷斷續續地遭遇暴雨。在該鎮的尾野田區，截至5日凌晨 5時30分，24小時內降雨量達到破紀錄的490.5毫米。



日本媒體就屋久島町發最高級別山泥傾瀉警報的報道：

《日本時報》引述氣象廳消息報道，颱風「科羅旺」位於日本最南端沖繩縣以北的海域，而熱帶低氣壓則位於沖繩東南方的海域。

氣象廳表示，受颱風和熱帶低氣壓的影響，暖濕氣流從東南方向湧入屋久島町，與東風相遇，導致積雨雲形成。

5日上午9時，「科羅旺」在沖繩久米島以北約170公里的海域上空，以每小時15公里的速度向西南偏南方向移動，最大持續風速為每秒20米，最大瞬時風速為每秒30米。

與此同時，一股鋒面在日本東部和西部太平洋沿岸附近停滯不前，預計熱帶低壓將於6日向北移動並接近這些地區。據氣象廳預報，受此影響，太平洋沿岸地區可能在5日較後時間和6日迎來強降雨。

截至6日（周日）早上6時的24小時內，預計九州南部地區降雨量將達到200毫米，鹿兒島縣奄美群島地區降雨量將達到180毫米，東海中部地區降雨量將達到100毫米，沖繩、近畿西部地區以及關東甲心東部至中部地區降雨量將達到80毫米。

內閣府5日表示，鹿兒島縣政府已決定對屋久島町實施災害救濟法。包括設立疏散中心在內的各項費用將由中央政府和地方政府承擔。