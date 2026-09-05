尼泊爾泥石流　一名中國公民受困10天後從水電廠隧道獲救｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發巨型泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤，傷亡嚴重。尼泊爾災區9月5日傳來好消息，軍方稱一名受困中國公民從水電廠隧道獲救。



軍方指，該名中國公民是在受困10天後獲救。

據《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報道，軍方發言人指獲救者名為Lu Haitao，由尼泊爾軍隊和外國救援人員組成的聯合救援隊在Upper Trishuli-1隧道內約225米處發現他。他獲救後會接受身體檢查。

尼泊爾政府方面在社交網站公開救出生還者時的照片與影片，可見他須其他人攙扶，幸意識清醒，且能自行喝水。

救援人員把他抬上直升機離開：

尼泊爾災區河流附近有10多個水力發電廠工程，在泥石流發生後，冰川崩塌引發洪水湧入特里蘇里河（Trishuli），沿岸多條隧道遭掩埋，尼泊爾軍隊估計有逾900名工人受困在11條不同隧道內，其中Upper Trishuli-1隧道佔達557人，Trishuli 3B隧道也佔191人。

在尼泊爾特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道，9月4日有兩名工人在受困9日後獲救。

澳洲隧道工程教授、救援專家迪克斯（Arnold Dix）正前往尼泊爾途中，同時遙距為救援工作提供建議，他接受傳媒訪問時稱，隧道情況與地面不同，人類在地下生存的時間可能遠超過在地面上的預期，「隧道是一種人工建造的環境：它能遮風擋雨，溫度相對穩定；即便地面上的一切已遭毀滅，隧道內仍可能保留著可供呼吸的空氣和足以維持生命的避難空間。」

他列舉過往例子，例如2010年智利礦難中，33名礦工在地下堅持69天，其中首17天完全與外界失聯，2023年印度西爾基亞拉（Silkyara）隧道崩塌，41名工人受困17天後生還。

他同時講述目前救援的困難之處，包括難找隧道入口，又要爆破如「汽車大小」的岩石，且屬高風險決定等。

↓ 尼泊爾軍方繼續在各隧道搜救 ↓