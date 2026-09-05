尼泊爾泥石流｜憂傷父借錢尋子　翻山越嶺赴災區盼奇蹟：他能逃生

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發巨型泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤。一名50多歲父親薩達（Talka Sada）從家鄉借錢，前往災區尋找失蹤多天的19歲兒子，他一邊感到無助又絕望，一邊盼待奇蹟發生，「我兒子還年輕…… 他身手敏捷，能逃生跑到某個地方去。」



半島電視台9月3日報道，來自尼泊爾南部薩普塔里縣（Saptari）的薩達（Talka Sada）育有3女1子，失蹤的19歲兒子維諾（Vinod）一個月前到這次受災最嚴重的蘇瓦（Rasuwa）地區，赴水力發電廠打工，他負責攪拌水泥，也做其他散工，但在災後下落未明，與他一起工作的其他4個年齡介乎17至19歲的年輕人，同樣失蹤。

薩達在災前一天曾與兒子通話，但災後便再沒有消息，為了尋子，他與一名親兄弟背上背包出發，為了籌集更多旅費，他在家鄉借款約2000尼泊爾盧比（約103港元）啟程，「我借了錢才從薩普塔里一路來到這裡，我每借100盧比，就要支付20盧比利息。」

兩人先搭9小時巴士前往首都加德滿都（Kathmandu），因大量死傷者都是送到首都醫院，兩人到當地每間醫院門外察看死傷者名單，但一無所獲。

為了尋人，他們開始徒步前往努瓦科特區（Nuwakot），因更接近薩達兒子工作的水力發電廠，當地距離加德滿都約60公里，他們在多個小時長途跋涉後才抵達中途的災區特里蘇里鎮（Trishuli），且當地旅館的住宿費要1500尼泊爾盧比（約77港元）。

薩達並稱，他們家族來自穆薩哈爾（Musahar）族群，屬當地邊緣群體，此令他們的尋人過程更加困難，在前往運送遺體的太平間時屢遭拒之門外，「我們很窮…… 不會說流利的尼泊爾語，這就是他們把我們拒之門外，我們四處奔波的原因。」

報道指，心情複雜的薩達一邊盼待有奇蹟，指兒子有機會已逃生，「我兒子很年輕…… 他身手敏捷，能逃生跑到某個地方去。」一邊又感到難有希望，悲傷指「若維諾在生，他肯定會打電話過來，哪怕只是去了喝水。」

閱讀更多：尼泊爾泥石流 一名中國公民受困10天後從水電廠隧道獲救｜有片