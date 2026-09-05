福士汽車文件披露：德國工廠每架車成本是中國4倍　工人時薪差5倍

德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）近日宣布，董事會已批准一項重組計劃，將再裁減5萬個職位，並在2035年前削減50%的車型。德媒獲得的一份內部文件披露了福士汽車在德國、葡萄牙及中國工廠的生產成本、工時時長、電力成本等眾多項目的比較。例如德國本土車廠每架車的出廠成本為4850歐元（約4.4萬港元），而天津工廠僅為1078歐元（約9816港元）；德國工人的時薪是74歐元（約674港元），中國工人的時薪僅為12歐元（約109港元），德國工人每年的工時比中國工人少約800小時。



《圖片報》（Bild）引述這份機密文件報道，其中包括福士汽車計劃削減成本的全部細節。按照計劃，公司打算削減約7萬個職位，其中德國國內佔5萬，海外則佔2萬。

在此基礎上，全新的「2030緊縮計劃」將目標瞄準另外4.7萬個職位。此外，管理層還保留進一步削減1.3萬個職位的選項，以求進一步壓縮成本。

福士汽車在天津的工廠：

德國本土受到的衝擊最嚴重。福士汽車內部文件顯示，在新宣布的4.7萬個裁員職位中，德國將佔2.6萬，歐盟其他國家佔9300，北美5700，中國1600，南美1500，其他地區2900。

這份文件還顯示，福士汽車在德國的員工人均每年薪資為16.3萬歐元（約148萬港元）。這一數字遠高於北美（9.2萬歐元，約84萬港元）、中國（7.4萬歐元，約67萬港元）等地區的水平。

此外，德國國內工廠生產成本與海外工廠成本的比較也相差巨大。德國境內埃姆登（Emden）、茨維考（Zwickau）、漢諾威（Hanover）和內卡蘇爾姆（Neckarsulm）這四間高成本工廠，每生產一輛汽車的工廠成本約為5200歐元（約4.7萬港元）。

2022年4月26日，德國茨維考（Zwickau），福士汽車旗下電動車生產線上的技術人員正在工作。（Reuters）

將埃姆登工廠與葡萄牙帕梅拉（Palmela）及天津工廠進行比對。結果顯示，按照內部測算，埃姆登工廠每架車的出廠成本為4850歐元（約4.4萬港元）；帕爾梅拉工廠為2385歐元；而天津工廠僅為1078歐元（約9816港元）。換言之，埃姆登工廠的成本是葡萄牙工廠的2倍多，更是天津工廠的4倍多。

在埃姆登工廠的製造環節每小時勞動成本為74歐元（約674港元），福士汽車估算帕梅拉工廠為37歐元，天津工廠僅為12歐元（約109港元）。在工時方面，德國也處於劣勢：埃姆登工廠年每年的有效工時為1282小時，而帕梅拉工廠為1419小時，天津工廠則高達2065小時。

這份機密文件中最殘酷的表述是：「福士汽車集團唯有採取大幅緊縮措施，才能確保在經濟上生存下去。」福士汽車內部更預測，關閉（德國國內）工廠有望在2038年前為公司帶來29億歐元（約264億港元）的淨收益。反之，若在未落實後續生產安排的情況下繼續營運，則將帶來13億歐元（約118億港元）的淨虧損。

2026年3月4日，德國漢諾威，福士（Volkswagen）商用車舉辦的媒體參觀活動中，福士汽車的標誌出現在一輛車上。（Reuters）

這份內部文件向福士內部及員工傳達的信息不言而喻：在全球成本比拼中，福士認為其德國工廠正面臨巨大的壓力。上述數據為福士大幅削減成本的要求提供內部憑據。