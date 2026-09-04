福士汽車最大規模重組計劃：將再裁員5萬合計10萬人　削一半車型

德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）9月3日宣布，公司董事會已批准一項重組計劃，將再裁減5萬個工作崗位，並在2035年前減50%的車型。倘加上福士汽車3月時宣布的裁員計劃，公司2030年前總計將裁減10萬名員工。外媒稱，該計劃是公司創立89年來，最大規模的轉型重組計畫。



英國廣播公司（BBC）及美媒3日報道，福士汽車指，該重組計劃要求再裁減5萬個職位，當中包括管理層職位，加上先前的另外5萬人，合計將裁減10萬名員工，相當於公司全球員工總數約15%。

2026年3月4日，德國漢諾威，福士汽車的工人正為汽車安裝感應器。（Reuters）

福士汽車亦將精簡旗下業務和資產組合，4間德國汽車工廠將停運或改變用途，到2035年將削減一半車型，從而專注於少數幾款銷量更高的車型。公司指，它們目前在歐洲的年產能過剩，相當於約50萬輛汽車的產量。

福士汽車行政總裁布盧默（Oliver Blume）3日發聲明，稱該計劃對公司未來發出一個強烈訊號，表明它們正對公司全體員工、合作夥伴以及全球的工業就業職位承擔責任。

2024年5月23日，德國禾夫斯堡福士汽車總部，福士汽車的標誌在生產線上亮起。（Reuters）

報道指，福士汽車近年來的利潤大幅下降，主因是中國市場疲軟，導致公司在當地的銷量下滑。另外，它們在美國銷售量，也遭到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府關稅的影響而下滑。