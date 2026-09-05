英國數百蒙面人突現身多佛港遊行　抗議非法移民湧英｜有片

英國多佛港（Port of Dover）9月5日突然出現數百名蒙面人，他們在現場道路遊行，致交通中斷。英媒報道，多佛港為來往法國的主要渡輪樞紐，當地區議員指這是一場要求「阻止船隻入境」（Stop the Boats）的示威活動，即抗議非法移民湧英。



社交網站流傳的影片顯示，大群穿上黑衣的蒙面人在道路上遊行，他們未有舉起示威標語，天空新聞指，部份人高喊一些語句如「阻止船隻入境」（Stop the Boats）。

警方稱已注意到多佛港目前正有抗議活動，警員已抵達現場並與示威者溝通。

英國改革黨多佛西（Dover West）區議員Paul King，他獲悉這是一場要求「阻止船隻入境」（Stop the Boats）的示威活動，意指要阻止偷渡船進入英國。

在前一天的9月4日，英國極右改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）與法國極右政黨國民聯盟（RN）領袖巴爾代拉（Jordan Bardella）9月4日簽訂「友好協約」，稱若雙方各在英法下次大選獲勝，協約將生效。

協約內容為法國將大力阻止小型船隻的偷渡，而英國將在英吉利海峽攔截船隻，並會把船上人員遣返回法國。