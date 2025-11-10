印度蒙面女賊灑辣椒粉偷襲失敗　反被珠寶店老闆狂摑20巴制伏

近日一段影片在網路上瘋傳，印度一名女子遭珠寶店老闆狂摑耳光。



原來女子竟是小偷，企圖把辣椒粉灑向老闆並趁機盜取珠寶，但最終不只行動失敗，甚至反被店主猛烈回擊，警方隨後也根據監視器畫面展開調查。

印度一名女子因欲行竊失敗遭珠寶店老闆狂摑耳光（X@Lotus_indrajit）

印度女子用辣椒粉偷襲，但射歪反遭珠寶店老闆狂摑20巴：

偷竊失敗 老闆行私刑

從這段戲劇性的影片可以看出，一名女子用頭巾包住臉部，偽裝成一名顧客走進一家珠寶店，不久後女子拿出一罐辣椒粉往老闆身上撒，企圖偷走店內珠寶；令人意外的是，女子不但沒有擊中目標，還攻守交換，反被珠寶店老闆反擊，拖著女子直接摑了20個耳光。

根據《News24 India》報導，這名珠寶店老闆並沒有想對小偷追究的念頭，儘管警方兩度苦勸老闆報案，仍未說服成功，不過警方已自行追查嫌犯身分。印度艾哈邁達巴德警方在社群媒體上發文指出：

該名商人並不願意立案，不過，警方仍根據監視器畫面展開調查，追查嫌犯身分。

