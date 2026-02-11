美國女新聞主播母親遭綁架　FBI影片曝蒙面男疑破壞閉路電視

美國全國廣播公司（NBC）主播格思里（Savannah Guthrie）的84歲母親南希（Nancy Guthrie），於上月31日晚乘車到女兒家吃晚餐翌日失去聯絡。聯邦調查局（FBI）2月10日公布一段新影片顯示，一名蒙面持槍者在南希失蹤當天，曾出現在其位於亞利桑那州圖森市的家門口，並疑似破壞門口的閉路電視。



霍士新聞報道，FBI周二公布的照片和影片畫面顯示，一名蒙面人士疑持槍，於2月1日在南希家門外破壞閉路電視。FBI局長帕特爾（Kash Patel）在聲明中表示，在與私營部門合作夥伴協調後，這段影片從後端系統的殘留數據中成功恢復。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在發布會上透露總統特朗普（Donald Trump）對這一新證據的看法，稱「和所有美國人一樣，他的第一個反應是純粹的厭惡。」萊維特表示，「我們再次祈禱南希平安無事，早日回家。總統指示我鼓勵所有掌握相關信息的美國民眾撥打FBI的電話，我們希望此案能盡快得到圓滿解決。」

2026年2月6日，圖為美國聯邦調查局發布尋人啟事，另附5000美元感謝費以求獲得協助尋回美國新聞女主播格里斯的母親Nancy。（X@FBIPhoenix）

在南希失聯數日後，至少3間傳媒收到懷疑是勒索信的通知，其中有兩封勒索信分別在2月2日與6日被送到當地一間電視台，截止日期分別是5日與9日，並且僅在最先收到的勒索信中有要求贖金。美國聯邦調查局（FBI）介入調查，稱人員正在驗證勒索信真實性，目前尚未證實這兩封信件是否出自同一人之手，也尚不清楚兩封信是否有關聯。