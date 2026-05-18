倫敦再現「零元購」　蒙面青年衝擊運動舖　女店員英勇阻止｜有片

英國倫敦5月16日再次發生「零元購」事件，當地一間運動用品連鎖店遭多名蒙面青年「掃貨」，但遭店員奮勇阻止。



《每日郵報》及《太陽報》18日報道，事發於16日下午5時左右，該批為數大約9人、身穿連帽上衣的蒙面青年湧到運動用品連鎖店JD Sports位於倫敦東部伊爾福德（Ilford）的分店。

由網上流傳的片段可見，他們進入店舖後，隨即走到地下樓層，並隨手拿起貨架上的物品，得手後走往扶手電梯企圖離去。店內的女員工見狀上前阻止，該批「顧客」在糾纏間一度步履不穩，並丟下手上的「戰利品」，場面狼狽，而員工則拾回部分貨品。

警方其後接報到場，暫時未有人被捕，調查仍在進行中。當局同時強調，伊爾福德去年的盜竊案下降超過百分之十。

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片段曝光後，不少網民大讚店員的表現英勇，但事件亦再度反映當地的青年犯罪問題。倫敦南部嘉立咸（Clapham，又譯克拉彭、克拉法姆）在復活節期間曾發生多宗類似事件，引起民眾恐慌，店舖則被迫關門。而這些事件普遍都是在網上社交平台發起，以「會合」為名，吸引全國各地的青年聚集「掃街」衝擊店舖。