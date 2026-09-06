德國初創火箭首入軌　歐洲躋身衛星發射競賽

德國初創企業Isar Aerospace於9月5日從挪威北極圈內的安多亞航天發射場（Andoeya Spaceport）成功將Spectrum火箭送入軌道，成為歐洲大陸首枚達到軌道的商業火箭，為歐洲自主衛星發射邁出關鍵一步。



路透社報道，公司隨後在社交平台X發文：「我們已進入軌道！剛剛創造了歐洲歷史。」

挪威貿易與工業部長梅爾塞特（Cecilie Myrseth）表示，今次成功為歐洲航天產業帶來突破，「我們如今能從安多亞發射衛星，在當前動盪時代加強了挪威及歐洲的安全」。

德國初創企業Isar Aerospace於2026年9月5日從挪威北極圈內的安多亞航天發射場（Andoeya Spaceport）成功將Spectrum火箭送入軌道，成為歐洲大陸首枚達到軌道的商業火箭，為歐洲自主衛星發射邁出關鍵一步。公司隨後在社交平台X發文：「我們已進入軌道！剛剛創造了歐洲歷史。」（Reuters）

Spectrum火箭屬無人駕駛，設計用於中小型載荷，今次攜帶5枚小型衛星及一項飛行技術實驗。這亦是Isar第二次發射，18個月前其首枚火箭從同一場地升空後不久墜海爆炸。

Isar上月表示，已從歐洲太空總署（ESA）取得約2億歐元資金，用於研發新火箭及擴充測試和發射基建。該公司亦在加拿大開發第二個發射場。

目前全球衛星發射市場主要參與者包括在美國發射的SpaceX，以及由空中巴士（Airbus）與賽峰（Safran）合資、從南美法屬圭亞那發射的阿麗亞娜集團（ArianeGroup）。

瑞典埃斯蘭奇（Esrange）及英國設得蘭群島的SaxaVord發射場，均為挪威場地的競爭對手，目標同為提升歐洲太空自主。