SpaceX火箭殘骸將撞月球 威力如同三噸TNT 專家憂太空垃圾威脅
撰文：林嘉敏
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SpaceX一枚火箭在一年前執行任務後，上級（upper stage）殘骸將於周三（8月5日）凌晨撞擊月球。儘管科學家和天文愛好者正期待觀測這一景象，但卻開始擔越來越多的太空垃圾帶來的威脅。
專家預測，該殘骸將撞擊月球正面西側愛因斯坦環形山（Einstein）附近，撞擊時速可達8700公里，約七倍音速，撞擊能量相當於三噸TNT炸藥，預計砸出直徑約27米、深近5米的隕石坑。
預測還指出，本次撞擊閃光轉瞬即逝、亮度微弱，地面難以直接觀測，但撞擊揚起的塵埃碎石流，可通過望遠鏡觀測數十分鐘。美國東部、加拿大東部以及南美洲大部分地區將擁有最佳觀測視角。
報道指，這將是第二枚意外撞擊月球的火箭殘骸。專家擔憂太空垃圾的威脅日益加劇，直言「上面越來越擁擠了」。
同時，有科學家表示：「我們之所以對這一事件感興趣，部分原因是想弄清楚碎片撞擊對未來太空人構成的危險程度。」
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