意大利羅馬鬥獸場周邊治安惡化　劃定「紅色區域」保障遊客安全

意大利安莎通訊社（ANSA）報道，意大利最著名景點羅馬鬥獸場近年來犯罪率激增，頻發生搶劫與毒品交易事件。首都羅馬目前已將羅馬鬥獸場週邊地區劃為「紅色區域」，增派24小時保安人員，以保護市民和遊客的安全。



報道指，今年7月，約40名青少年在蓋塔納·阿涅西廣場（Largo Gaetana Agnesi）向警車燃放煙火，造成多名警員受傷。羅馬負責安全的市長詹尼尼（Lamberto Giannini）在法令中指出，這些犯罪「主要由非歐盟國家的青少年集團實施」。

他亦把犯罪率飆升歸咎於去年12月啟用的「羅馬競技場」地鐵站，該站同時也是一座博物館。

2025年10月4日，示威者在意大利羅馬鬥獸場外拉起「停止種族滅絕」的橫額（Reuters）

此次劃定的紅色區域包括該市的主要火車站特米尼火車站，此站距離羅馬競技場1.2英里、位於梵蒂岡城內的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），以及已故教宗方濟各（Pope Francis）陵墓所在的聖母大殿。

目前羅馬的預防犯罪措施包括當地警察和軍隊24小時駐守，此舉已於8月下旬實施，並將持續到12月24日。