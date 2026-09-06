特朗普力挺數據中心建設　恐加劇共和黨中期選舉困境

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對人工智能數據中心的大力支持，使他與越來越多反對建設數據中心的選民站到對立面，這可能會加劇共和黨在11月中期選舉中面臨的困境。



彭博社報道，知情人士說，過去幾個月，政治策略師一直警告政府官員，他們可能會在有關數據中心的輿論戰中失利。知情人士還透露，特朗普政府的官員曾得到建議，總統需要更多強調AI帶來的好處，包括這項技術如何惠及因AI普及而面臨失業風險的選民。

近期民調顯示，大約七成美國人不希望在自己居住地附近建設這類設施，而民主黨候選人則試圖搶在共和黨對手之前占得先機，把AI基礎設施的快速擴張與選民對生活成本的擔憂聯繫起來。

不過，特朗普非但沒有調整做法，反而愈發堅持己見。他本周在社交媒體上聲稱，社區反對數據中心的唯一原因是他們想要「落後和貧窮」，並呼籲公眾「讓數據主宰一切」。

2026年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）登上空軍一號時揮手致意。（Reuters）

特朗普星期五（9月4日）進一步闡述這一論點，把它描述為地方社區面臨的一項選擇。「如果你想要少繳稅，如果你想創造巨大的財富，如果你想讓自己的房子更值錢，以及其他一切，那麼你就會想要一個數據中心……如果你想經歷貧困、犯罪和骯髒的生活，我會說，那就不要批准數據中心。」

特朗普經常誇耀美國在人工智能（AI）領域的實力，並聲稱迅速發展這項技術對於「擊敗中國」至關重要。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也把民眾對數據中心的反對情緒，歸因於「我們的對手進行的宣傳」，並稱數據中心給社區帶來的好處「顯而易見」。

特朗普的前AI事務主管薩克斯（David Sacks）聲稱，反對聲浪源於「虛假信息」，並稱「沒有人試圖強迫任何人接受這些數據中心」。

2026年9月4日，美國新澤西州，總統特朗普（Donald Trump）在摩里斯鎮市政機場走下空軍一號後豎起大拇指。（Reuters）

這一局面表明，包括特朗普在內的AI支持者們正面臨著一個尷尬的困境：他們宣揚AI對美國經濟增長至關重要，但這項技術依賴大規模建設數據中心，而在面臨電費上漲、電網承壓以及龐大新基礎設施的城市和村鎮，數據中心已經變得極不受歡迎。

這讓支持者幾乎面臨兩難選擇：放慢數據中心的建設速度，可能削弱他們所稱對美國與中國展開大國競爭至關重要的行業；但敦促民眾接受數據中心，又可能進一步激化反對聲浪，使這類設施成為更大的政治負擔。

共和黨策略師科南特（Alex Conant）說：「這是一個非常新的議題，圍繞它的政治態勢仍在形成之中……很多政治人物會反思民調數據傳遞的信息，顯然這些AI公司應該更好地解釋數據中心帶來的好處。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

