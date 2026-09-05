特朗普擬擲5億美元助中期選舉 稱這是「我控制的錢」
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump）9月4日表示，計劃從其控制的超級政治行動委員會MAGA Inc撥出4億至5億美元，協助共和黨應付11月中期選舉，試圖平息黨內憂慮。
特朗普在白宮橢圓形辦公室表示：「我將花任何必要的金額來幫助我們。這筆錢來自MAGA Inc，這是我控制的錢。」他稱，基金約有10億美元。
特朗普又透露，他可能把部份資金留待2028年大選年使用。
路透社報道，部份共和黨人早前憂慮特朗普不會動用這筆資金保住國會控制權，因為至今未有太多資金被實際使用的證據，目前仍未清楚特朗普至今已花費多少。
報道指，距離11月3日投票日僅剩兩個月，選前最後一刻大規模投放針對性廣告的效果成疑，部份選民或已決定投票意向，電視廣告時段亦可能有限。
共和黨尤其關注德州參議員選戰，總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）正挑戰民主黨對手塔拉里科（James Talarico），特朗普公開支持帕克斯頓，推翻參議院共和黨領袖支持現任參議員科寧（John Cornyn）的立場。
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